Защитивший девушку от банды пьяных армян отправился в колонию

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Молодой парень Владислав Рябухин защитил девушку от группы пьяных армян. Судья в итоге признал Рябухина виновным

Год назад началась эта фантасмагорическая история: молодой парень Владислав Рябухин защитил девушку от группы пьяных армян. Пока шёл суд, который грозил Рябухину восемью годами тюрьмы, эта история получила широкий резонанс в Сети. Судья в итоге признал Рябухина виновным.

Влад - русский парень, как и многие из нас оказавшийся за пределами России после 1991 года. Он много лет сражается с миграционной службой Российской Федерации за гражданство, но паспорта пока не получил.

2 июля Рябухин отправился в колонию-поселение, таково решение суда, сообщает «Русская весна».

На эту тему высказался известный екатеринбургский активист и блогер Сергей Колясников, в Сети известный как Zergulio.

«Когда он (Рябухин - прим. РВ) мне сегодня написал, я попросил его записать это видео. Потому что просто не знаю, что еще я могу сделать в ситуации такого вопиющего, наглого беспредела.

Влад не олигарх. У него нет папы в “Лукойле”, как у Шамсуарова, и богатых друзей, как у Багдасарян. И он точно не Алла Пугачева, которая сегодня каталась по перрону на машине. Он даже не оппозиционный журналист Голунов, он простой русский парень, а это неинтересно СМИ.

Влад защитил девчонку от банды пьяных армян. Ударил в ответ на удар, один против четверых. Трезвый, после удара помог, а по сути спас нападавшего мордоворота, оказавшегося эпилептиком. За это диаспора хотела миллион и три года тюрьмы. Но из-за огласки получилось только 22 дня колонии поселения и 400.000 рублей штрафа».

Прокомментировал ситуацию и журналист ВГТРК Андрей Медведев:

«Эта дикая история длится уже больше года. Влад Рябухин приехал в Россию из Средней Азии. Но гражданства у него нет. Не дают. Каких-то справок не хватает. Ну правильно, зачем русскому гражданство в России?

Как-то раз Влад попал в ситуацию, когда ему пришлось защищать девушку от хулиганов. Он был один против четверых.

Худощавый парень в очках и против него четверо пьяных бойцов, каждый их которых и крупнее, и больше, и тяжелее Влада. Первым ударил Сарго Арутюнян, Влад с рассеченной бровью ударил в ответ. Тот упал, но у Сарго начался эпилептический припадок.

У Влада есть близкий друг, страдающий эпилепсией. В итоге, именно Влад и откачивал Арутюняна сорок минут, по сути спас тому жизнь. Когда откачал, оставил свой телефон двоим из нападавших. Сказал, что всегда на связи.

Дальше события развивались так. Придя в себя, тов. Арутюнян сначала через родственников требовал миллион в качестве компенсации, Влад отказался платить. Ну тогда появилась экспертиза, заявление в полицию, суд, который вынес решение. Я его даже комментировать никак не стану, решение это.

За самооборону от четверых пьяных хулиганов Влад должен выплатить 400 тысяч рублей, плюс 300 часов исправительных работ. Недавно Влад заболел. Не смог прийти на отработку. И справку не смог принести — он не гражданин России, справку ему не дают.

И вот суд приговорил Влада к 22 дням колонии-поселения. Влад не унывает. Держится. И неплохо держится. И люди его поддерживают. Очень разные. Со всей страны.

Но у меня всё равно не укладывается в голове: почему русский человек не может получить гражданство в России, почему за самооборону дают такие приговоры, почему кто-то считает, что 22 дня (!) в колонии сделают человека лучше. И ладно бы, суд бы также трепетно подходил к вопросу отработки обязательных работ всегда. Руслан Шамсуаров, сын босса из “Лукойла”, все ведь отработал как положено? Или Мара Багдасарян? Да? Или нет?

Вера в государство невозможна без справедливости. А история Влада об обратном. О том, что если ты богат, ездишь на хорошей машине и у тебя родственники тоже вполне состоялись, то справедливость можно трактовать как удобно.

P.S. Если кто увидел в моих словах ксенофобию, то просто напомню - матушку мою зовут Саида, а бабушку Рашида. Это пост не про русских и не русских, а про то, что нельзя так унижать и морально уничтожать своих людей. Любой национальности».