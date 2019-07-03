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Владимир Путин отстранил от должности трех генералов

19:49 3.07.2019
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент России Владимир Путин совершил кадровые перестановки в ряде силовых структур, говорится на официальном портале правовой информации. Информация об освобождении генералов от должностей приводится в соответствующих указах.

Путин освободил от должностей генерал-майора полиции, начальника Сибирского юридического института МВД РФ Игоря Медведева; главу МВД по Чувашии, генерал-майора полиции Сергея Неяскина; заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игоря Хренкова; генерал-майора внутренней службы, начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николая Скопинцева, генерал-лейтенанта юстиции Александр Никитин.

Назначения на новый пост получили Сергей Забатурин — прокурор Московской области; Олег Жариков — прокурор КЧР; Владимир Владимиров — Северо-Западный транспортный прокурор; Илья Денисов — должность замглавы МЧС; Андрей Поляков — начальник УФСИН по Дагестану; Александр Просвернин — начальник ФСИН по Волгоградской области; Александр Юрчин — начальник государственного учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД РФ.

Президент уже совершал перестановки в силовом блоке в феврале этого года. Тогда своих мест лишились девять генералов.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.07.2019, 06:01
Гость: ?))))

А кто это на фото?
03.07.2019, 22:49
Гость: Рустем

И что от этого выросли пенсии, зарплаты или новые назначенцы поймали и осудили тех кто украл пенсионный фонд и вернули украденное.
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