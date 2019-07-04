Названы самые дорогие российские бренды

16:10

Сбербанк вновь возглавил рейтинг самых дорогих российских брендов 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтингового агентства Brand Finance.

Отмечается, что Сбербанк находится на верхней строчке рейтинка уже третий год подряд. Аналитики агентства оценили марку компании в 842,1 миллиарда рублей (за год оценка выросла на 25,6%).

На втором месте расположился "Газпром", который был оценен в 552,2 миллиарда рублей, прирост стоимости за год составил 72,1%.

Третье место занял "Лукойл", оценочная стоимость бренда компании за год выросла на 41,3% и составила 397,2 миллиарда рублей.

В первую десятку самых дорогих российских брендов также вошли "Роснефть" (246,9 миллиарда, прирост 21,1%), РЖД (185,8 миллиарда, +16,9%), "Магнит" (170,3 миллиарда, +17,4%), ВТБ (144,8 миллиарда, +23,3%), "Татнефть" (132,4 миллиарда, +36,2%), МТС (121,5 миллиарда, +6,1%), "Новатэк" (119,9 миллиарда, +59,1%).

По оценке Brand Finance, самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Его оценочная стоимость за год выросла на 82%.