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Россия и Чехия договорились сохранить авиасообщение до конца лета

20:24 4.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Министерства транспорта России и Чехии договорились сохранить масштаб авиасообщения между странами. Кроме того, переговоры по этому вопросу продолжатся до конца лета. Об этом официально сообщила Прага.

Представитель Министерства транспорта Чехии Франтишек Емелка заявил в интервью ТАСС, что рамки дальнейшего сотрудничества между нашими странами в этом направлении будут обсуждаться на высоком уровне до последних летних дней.

«До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества», — уточнил Емелка.

Ранее российское Министерство транспорта предложило своим чешским коллегам перенести обсуждение совместной работы над этим вопросом до сентября. По мнению отечественных министров, сделать это нужно для того, чтобы граждане обеих стран смогли путешествовать в самый разгар сезона и не менять свои отпускные планы.

В начале недели Чехия запретила трем российским авиаперевозчикам летать на свою территорию: «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям». Однако впоследствии страна отменила свое решение.

Причиной сложившейся ситуации стало недовольство чешской стороны. Она хотела добиться постоянного разрешения на полеты Czech Airlines по транссибирским маршрутам. По неподтвержденной информации, российские перевозчики в свою очередь потребовали ответных преференций. Но другая сторона им в этом отказала.

Темы: Чехия, Авиасообщение в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 05:07
Гость: Олег

Пусть этот европейский карлик отвечает взаимностью. Ишь ты, летать к азиатам через Сибирь за так намерились.
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