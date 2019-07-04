Минтруд расширит список доступных женщинам профессий

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Запрещенных для женщин профессий станет меньше. Утвержденный почти 20 лет назад список сократят почти в пять раз. Ожидается, что в силу документ вступит с 2021 года.

В перечень включат всего 98 видов работ, на которых женский труд ограничен, сообщил сайт РБК со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства. В предыдущем варианте россиянкам запрещалось 456 видов деятельности.

После внесенных изменений женщины смогут быть водителями большегрузов и служить на корабле. Разрешат им работать машинистками электропоездов, трактористами-машинистами и слесарями-ремонтниками автомобилей.

Под запрет Минтруда попали химпроизводство, бурение нефти, слесарные авиационные работы и другие специальности, включенные в 21 блок.

По имеющимся данным, действие обновленного перечня обусловят результатом специальной оценки условий труда для работниц. Если они безопасны, то женщин можно будет привлекать к работе без каких-либо ограничений.