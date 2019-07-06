В ОБСЕ одобрили антироссийскую резолюцию по Крыму

19:26

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Автор документа - украинский депутат Артур Герасимов предлагает осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, призывает Россию отменить их, вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины, сообщает «Русская весна».

Также, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о «неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы» с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, однако ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.