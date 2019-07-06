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В ОБСЕ одобрили антироссийскую резолюцию по Крыму

19:26 6.07.2019
Памятник Затопленным кораблям
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Автор документа - украинский депутат Артур Герасимов предлагает осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, призывает Россию отменить их, вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины, сообщает «Русская весна».

Также, в проекте резолюции осуждаются действия России при задержании украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о «неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы» с российской стороны.

Российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, однако ассамблея включила ее в повестку своей работы на летней сессии.

Темы: Россия, Крым, ОБСЕ
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 00:11
Гость: Олег

Так и из ООН придётся уходить.
06.07.2019, 23:00
Гость: Антон

Что такое Русская весна?
06.07.2019, 22:43
Гость: Хе хе...

Зато депутатикам возобновили бюджетные командировочки в ПАСЕ. Теперь будут кататься за казеный счет по Европам, а Россия будет утирать плевки от их ПАСЕшных коллег.
Все комментарии (8)
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