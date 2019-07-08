Определены самые бедные и богатые регионы России

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Специалисты выяснили, в каких российских регионах люди живут лучше всего. Наиболее высокие доходы, как оказалось, у населения Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономного округов.

Чтобы составить рейтинг, было использовано соотношение медиаданных среднедушевых месячных доходов живущих в тех или иных регионах россиян к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ в 2018 году. Учитывались и дополнительные показатели, в том числе доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности, сообщило РИА «Новости».

На первом месте по уровню доходов населения оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь они втрое превышают стоимость фиксированного набора, а материальное благополучие людей находится на более или менее достойном уровне.

Второе место в рейтинге досталось Ненецкому автономному округу, третье — Чукотскому автономному округу

В пятерку лидеров вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того, в топ-10 включили Сахалинскую область, Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Республику Татарстан.

Наиболее плохие показатели зафиксировали в Тыве, на Алтае и в Калмыкии, а также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной и Курганских областях, Чувашии, Марий Эл и Крыму. Как указано в исследовании, первая десятка регионов в рейтинге в 2,5 раза опережает последнюю по доходам из учета уровня цен в регионах.

Доля бедных в 15 регионах России, как показало исследование, менее 10%. Превышает 20% она в 10 субъектах РФ.