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Определены самые бедные и богатые регионы России

06:21 8.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Специалисты выяснили, в каких российских регионах люди живут лучше всего. Наиболее высокие доходы, как оказалось, у населения Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономного округов.

Чтобы составить рейтинг, было использовано соотношение медиаданных среднедушевых месячных доходов живущих в тех или иных регионах россиян к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ в 2018 году. Учитывались и дополнительные показатели, в том числе доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности, сообщило РИА «Новости».

На первом месте по уровню доходов населения оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь они втрое превышают стоимость фиксированного набора, а материальное благополучие людей находится на более или менее достойном уровне.

Второе место в рейтинге досталось Ненецкому автономному округу, третье — Чукотскому автономному округу

В пятерку лидеров вошли Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того, в топ-10 включили Сахалинскую область, Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Республику Татарстан.

Наиболее плохие показатели зафиксировали в Тыве, на Алтае и в Калмыкии, а также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной и Курганских областях, Чувашии, Марий Эл и Крыму. Как указано в исследовании, первая десятка регионов в рейтинге в 2,5 раза опережает последнюю по доходам из учета уровня цен в регионах.

Доля бедных в 15 регионах России, как показало исследование, менее 10%. Превышает 20% она в 10 субъектах РФ.

Темы: Развитие регионов в России, Рейтинги, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 13:43
Гость: В. Высоцкий

"Кто ответит мне —
Что за дом такой,
Почему — во тьме,
Как барак чумной?
Свет лампад погас,
Воздух вылился...
Али жить у вас
Разучилися?

Двери настежь у вас, а душа взаперти.
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином".
А в ответ мне: "Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл — мы всегда так живём:

Траву кушаем —
Век на щавеле,
Скисли душами,
Опрыщавели.
Да ещё вином
Много тешились —
Разоряли дом,
Дрались, вешались". —

"Я коней заморил, от волков ускакал.
Укажите мне край, где светло от лампад.
Укажите мне место, какое искал, —
Где поют, а не плачут, где пол не покат". —

"О таких домах
Не слыхали мы,
Долго жить впотьмах
Привыкали мы.
Испокону мы —
В зле да шёпоте,
Под иконами
В чёрной копоти".

И из смрада, где косо висят образа,
Я башку очертя шёл, свободный от пут,
Куда ноги вели да глядели глаза,
Где нестранные люди как люди живут.
08.07.2019, 09:50
Гость: Простой генерал от инфантерии

Ложь, Большая Ложь и Статистика...
08.07.2019, 08:46
Гость: stalker

"Наиболее высокие доходы, как оказалось, у населения Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономного округов". Может быть. Особенно если вспомнить, что именно там у нас нефть и газ качают. Однако, это не касается местных жителей, которые к энергетическим монополистам никакого отношения не имеют. Кроме того, там и цены в разы выше чем по стране. Так что считать надо не уровень доходов, а покупательную способность населения.
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