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В Москве состоится акция «За Грудинина, новый курс и смену власти!»

18:50 8.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org

В Москве в субботу, 13 июля, на площади Революции в рамках общероссийской акции состоится митинг левых и патриотических сил «За Грудинина, новый курс и смену власти!». Начало мероприятия запланировано на 11 утра.

Как сообщил координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов, в акции примут участие представители КПРФ, «Левого Фронта», Союза советских офицеров, комсомола, движения «Надежда России», НПСР и других организаций. Митинг согласован с правительством Москвы, сообщает «Свободная пресса».

Участники акции намерены потребовать прекращения политического преследования Павла Грудинина и попыток рейдерского захвата «Совхоза имени Ленина», которым он руководит, а также отставки правительства и смены социально-экономического курса развития России, национализации сырьевых ресурсов и стратегических отраслей промышленности, введения прогрессивной шкалы налогообложения, отмены повышения пенсионного возраста и других антинародных реформ, реализованных властями в последние годы.

Во время митинга будут представлены кандидаты от КПРФ и лево-патриотических сил на выборах в Мосгордуму.

Аналогичные акции пройдут 13 июля во многих других городах России.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 20:25
Гость: А даже если и триста

Главное - выйти за правду. Когда- нибудь выйдут 80%- русские люди. Они все и решат.
08.07.2019, 19:12
Гость: Просто интересно?

Триста человек соберут?
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