В Москве состоится акция «За Грудинина, новый курс и смену власти!»

18:50

В Москве в субботу, 13 июля, на площади Революции в рамках общероссийской акции состоится митинг левых и патриотических сил «За Грудинина, новый курс и смену власти!». Начало мероприятия запланировано на 11 утра.

Как сообщил координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов, в акции примут участие представители КПРФ, «Левого Фронта», Союза советских офицеров, комсомола, движения «Надежда России», НПСР и других организаций. Митинг согласован с правительством Москвы, сообщает «Свободная пресса».

Участники акции намерены потребовать прекращения политического преследования Павла Грудинина и попыток рейдерского захвата «Совхоза имени Ленина», которым он руководит, а также отставки правительства и смены социально-экономического курса развития России, национализации сырьевых ресурсов и стратегических отраслей промышленности, введения прогрессивной шкалы налогообложения, отмены повышения пенсионного возраста и других антинародных реформ, реализованных властями в последние годы.

Во время митинга будут представлены кандидаты от КПРФ и лево-патриотических сил на выборах в Мосгордуму.

Аналогичные акции пройдут 13 июля во многих других городах России.