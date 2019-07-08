Дизлайк вместо респекта. О чиновниках, считающих себя символами государства

Кто бы мог подумать: закон о защите государственных символов и власти почему-то начали не совсем верно истолковывать!



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"Массовое и необоснованное" применение

Тема защиты государственных символов всё никак не уйдет с повестки дня. То законы принимали, то «правоприменительную практику» обсуждали, то первые результаты этой самой практики стали предметом жарких дебатов в сети и средствах массовой информации. Уже есть первые уголовные дела, первые приговоры, судебные решения и тяжбы.

Более того, даже обращение к Путину по этому поводу уже было, на той самой «Прямой линии», которая всем так не понравилась. А теперь вот появилось и его поручение некоторым правоохранительным органам, в частности, Генпрокуратуре и МВД, не допускать «массового и необоснованного» применения статьи об оскорблении символов государственной власти.

Пресс-секретарь Путина подтвердил, что «в Кремле внимательно следят за отдельными случаями неправильной правоприменительной практики». В законе, дескать, говорится о госсимволах, и он не может применяться для защиты отдельных представителей власти.

Правда, в этих словах господина Пескова есть некоторое лукавство. В недавно принятых законах и поправках к разного рода кодексам речь идет в том числе и об оскорблении власти.

Понятно, что теперь любой её представитель, начиная от депутата сельского совета, чувствует себя абсолютно защищенным этим законом. Защищенным от любой критики, от любого обвинения, от любого независимого расследования или просто взгляда на эффективность его работы.

Сам Владимир Владимирович на упомянутой уже «Прямой линии» утверждал, что в законе речь не идет о критике власти, а только об оскорблении государственных символов типа герба и флага.

Опять же, он прав лишь частично: критиковать вроде как можно, но оскорбление власти там прописано и получить за него крупный штраф или административный арест на 15 суток можно вполне законно. Ну а отделять критику от оскорбления как раз и должен суд.

Наш, напомню, самый компетентный, независимый, непредвзятый суд в мире…

Правда, и тут есть нюанс... Дмитрий Медведев напомнил нам всем ещё в марте, что защищаться власть может и без судебного решения. Теперь ей для этого нужно лишь распоряжение Роскомнадзора, и неугодный интернет-ресурс просто закроют. В связи с чем он тогда призвал нас быть воспитанными везде: и в жизни, и в Интернете.

Понятно, что эта мера вряд ли испугает простого обывателя, у которого нет личного медийного ресурса, кроме его странички в какой-нибудь соцсети. Но вот представителям СМИ уже необходимо напрячься – опротестовать решение РКН можно, можно даже выиграть дело в суде, но чем вы будете кормить коллектив, пару-тройку месяцев оставшийся без зарплат?

Но за совет быть везде вежливыми большое спасибо Дмитрию Анатольевичу: все-таки, согласитесь, человек сказал что-то правильное и хорошее!

Самое забавное, что российские чиновники уже начали использовать закон для оправдания своих действий. В частности, глава Шоринского района Хакасии, прославившийся недавно нападением на журналиста телеканала «Россия», пытался оправдать свои действия тем, что его оскорбили именно как госслужащего, представителя защищаемой теперь законом государственной власти. А раз так, то какие тут могут быть разговоры – в морду журналюге!

Собственно, проблема в том, что это не единичный случай «правоприменительной практики», за который нашему государству должно быть стыдно. И реакция на это со стороны президента и его пресс-секретаря как раз и являются пусть и косвенными, но весьма красноречивыми свидетельствами того, что проблема существует, и она потихоньку усугубляется.

А ведь мы предупреждали...

Напомню, что ещё на этапе обсуждения законопроектов мы на «ВО» отмечали пагубность сохранения в законе пункта о защите государственной власти. Увы, уже тогда было ясно, что это будет поводом для перегибов, разного рода злоупотреблений и чиновничьего беспредела. И ещё тогда предлагался простой способ защиты чиновников от оскорблений – нужно всего лишь научиться защищать права любого гражданина Российской Федерации, будь он важный чиновник федерального уровня или нянечка в больнице.

Да, всякие отдельные законы «О защите чести и достоинства президента» и чиновников поменьше рангом есть излишество по определению, ибо существует только одно универсальное понятие, объединяющее всех нас, включая президента, премьера, министров и так далее: гражданин России.

Так сделайте наконец закон, который позволить любому гражданину России эффективно защищать себя от оскорблений, клеветы, посягательств!

Вас смущает брань в якобы критических заявлениях? Так и боритесь с бранью в Интернете – полностью, без исключений, в абсолютно любом случае! А то у нас популярные блогеры с миллионами подписчиков мат через слово употребляют, и ничего, к ним у РКН претензий нет. А тут, видите ли, «оскорбление в неприличной форме». Ути-пути, какие мы нежные...

То есть если вы хотите, чтобы вас критиковали, а не материли, боритесь именно с матом. Если вы требуете, чтобы ваши права были защищены, то и добивайтесь того, чтобы права любого россиянина были защищены. И тогда (вы не поверите!) проблема исчезнет сама по себе, а вам, как говорят в этих самых интернетах, будут «респект и уважуха».

Но нет, нам надо отдельный закон, выделяющий нас, любимых, из общей массы. И от неё же и защищающий...

Отрадно, что возникшую проблему хоть как-то отслеживают и пытаются с нею бороться.

Общественная палата даже начала работу над тем, чтобы как-то оградить граждан от слишком обиженных чиновников. Правда, это очень похоже на нашу классику: сначала создаем себе трудности, а потом успешно их преодолеваем. Даже вспомнился комсомол... Хотя это и не удивительно: времена новые, а люди все те же!