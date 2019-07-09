Названы ведомства, попадающие под «регуляторную гильотину»

08:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев определил федеральные органы власти и виды государственного контроля, на которые будет распространена "регуляторная гильотина", пишет ТАСС.

В перечень вошло 21 ведомство по нормативно-правовому регулированию в сфере контрольно-надзорной деятельности (КНД), а также 33 органа исполнительной власти со списком видов контроля, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

Кроме того, в отношении некоторых видов контроля пяти органов власти - ФСБ, Минюста, Росгвардии, Росинфомониторинга и ФСТЭК - ведется дополнительная проработка, сообщил журналистам заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

"Необходимо решить, насколько общий формат "гильотины" обоснован и подходит для этих органов, учитывая их специфику. Это такие органы, как ФСБ России - в части контроля за рыболовством в морских водах, Минюст - в части регулирования деятельности НКО, Росгвардия - в части оборота оружия и контроля безопасности на объектах ТЭК, Росфинмониторинг - в отношении контроля легализации доходов и ФСТЭК - в отношении объектов критической информационной инфраструктуры", - отметил Любимов.

По его словам, под вопросом остается и блок требований к антитеррористической защищённости в части полномочий ФСБ России и Росгвардии.

С 1 января 2020 года прекращается действие прежней нормативно-правовой базы, взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок. Это самая масштабная со времен СССР реформа в сфере контроля и надзора, отмечает РИА Новости.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.

По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов контроля.

Эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертность и по другим факторам, влияющим на безопасность и качество жизни людей.