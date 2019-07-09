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Кандидаты в Мосгордуму Соболь и Яшин отреагировали истерикой на проверку их подписных листов

22:31 9.07.2019

Подписи ряда кандидатов, вызывают у сотрудников избиркома подозрения. В связи с чем Мосизбирком начал проверку подписей, собранных кандидатами в депутаты

Фото с сайта ntv.ru

В числе проверяемых оказались сторонники Навального – Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Константин Янкаускас. Также до этапа проверки дошли Дмитрий Гудков и другие независимые кандидаты.

Многие листы с подписями вызвали вопросы, поэтому проверка будет проводиться в МВД. Яшин начал паниковать еще до результатов ее оглашения.

Соболь и Яшин в период подписной кампании говорили, что «автографы» люди оставляют неохотно. Позднее в дачный сезон число их подписей стало стремительно расти, а сами оппозиционные кандидаты только и успевали поливать грязью конкурентов, а также обвинять их в фальсификациях.

Внезапный успех вызвал у людей немало подозрений. Позже недоверие оправдалось, когда полиция обнаружила квартиры, где рисовали подписи за Яшина, Соболь, Гудкова и Жданова.

Любовь Соболь также начала возмущаться, осуждая систему. По ее словам, каждую ее подпись разбирают «с лупой». При этом уверенная в своих сборщиках «дама в красном» уже собралась выходить на пикет в поддержку независимых кандидатов.

Telegram- каналы пишут, что Яшин заставил своих сборщиков выходить на пикет под предлогом невыплаты за работу. Все в духе школы Навального.

Попытка обвинить власть это просто испуг перед проверкой. Несистемная оппозиция согласно старой стратегии готова снова обвинять власть, пытаясь повлиять на ход честных выборов.
 

Темы: Мосгордума
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