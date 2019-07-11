Российская техника примет участие в учениях в Венесуэле

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Состоящая на вооружении Венесуэлы российская техника примет участие в будущих учениях в латиноамериканской стране. Такое заявление сделал замглавы МИД Р Ф Сергей Рябков.

«По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться», — так дипломат ответил на вопрос об участии российской техники в учениях в Венесуэле 24 июля. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что в основном венесуэльская армия оснащена оружием из РФ. Кроме того, Рябков в очередной раз сказал о том, что военных специалистов из России в данный момент практически нет в Венесуэле. Однако при необходимости выполнять контракты россияне могут вновь приехать в Боливарианскую Республику.

«Произошла ротация. Я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала, но это не значит, что он не появится там, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать», — сказал Рябков. Его слова передал «Интерфакс».

Однако россияне могут начать там работу только в рамках контрактов. Он подчеркнул, что таким образом люди едут в латиноамериканскую страну в командировку. Власти России и ее командование не имеет к этому никакого отношения. Дипломат выразил удивление, что эта тема так активно муссируется в СМИ.

Ранее американский адмирал Крэйг Фоллер заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных. По его словам, они занимаются там обслуживанием военной техники и в целом «поддерживают режим Мадуро».

Сложная общественно-политическая ситуация сложилась в Венесуэле в начале января этого года. Оппозиция на фоне многочисленных митингов попыталась свернуть президента страны Николаса Мадуро. Так, ее лидер Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным главой государства. Его всячески поддерживают США. Россия же осталась на стороне действующего лидера Республики.

Мадуро удалось сохранить власть. В настоящее время между государством и оппозицией проходят переговоры.