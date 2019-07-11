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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали семь человек

12:34 11.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах произошел пожар. По данным МЧС, столб огня достигает нескольких десятков метров, площадь возгорания оценивается в 200 кв. метров.

По предварительным данным, пострадали семь человек, за медицинской помощью обратились шестеро, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Для тушения пожара готовят авиацию, на место также отправился пожарный поезд. По словам источника в экстренных службах, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Напомним, ТЭЦ-27 обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. Это самая современная электростанция в регионе. В 2000-х на ней было построено два новых энергоблока.

Ситуацию взял под контроль глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Темы: Пожары и возгорания в России, Происшествия
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