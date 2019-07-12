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Социологи выяснили отношения россиян к Грузии

15:35 12.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Фонд «Общественное мнение» провел опрос, чтобы выяснить отношение россиян к Грузии после начала обострения отношений между странами. 48% респондентов заявили о том, что Грузия им безразлична, а 37% сохранили хорошее отношение к закавказской республике. О своем негативном отношении к Грузии заявили только 8%. Результаты опроса фонд опубликовал на своем официальном сайте.

Заявившие о положительном отношении к Грузии объяснили это тем, что там живут хорошие и гостеприимные люди, которые с добром встречают российских туристов. Об этом заявили 9% из хорошо относящихся. Еще у 7% из этой части респондентов нет причин плохо относиться к стране.

Аргументы тех, кто плохо относится к Грузии, распределились следующим образом: настроены негативно к России, неблагодарные, предатели и просто не нравится страна.

Большая часть опрошенных (71%) заявила, что хорошие отношения между Россией и Грузией важны для обеих стран.

При этом мнение о том, правильно или неправильно Москва прекратила авиасообщение с Тбилиси, разделило опрошенных на два почти равных лагеря. 39% респондентов считают, что запрет ввели правильно в целях безопасности российских туристов. А 32% заявили, что запрет не нужен, так как он отразился на простых людях.

Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратилось 8 июля. Это стало ответом на антироссийские протесты в Тбилиси. Оппозиция, которая вышла к грузинскому парламенту, обвинила Москву в оккупации 20% территорий. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транспортное эмбарго отменят после нормализации ситуации в Грузии и предоставления гарантий, что российские туристы будут в безопасности.

Темы: Грузия, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2019, 00:23
Гость: 1

Лежишь под штатами и лежи. Своей страной и занимайся. Нет же, всё норовит погавкать, поучить жизни Россию, покомандовать чем России заниматься. Твоё дело теперь только штатам подначивать, не более.
12.07.2019, 23:37
Гость: Гость

А Вахтанг "Мимино" Кикабидзе оказывается пропагандирует лозунг Римской империи - "Деньги не пахнут".
12.07.2019, 23:24
Гость: Гость

Я думаю, что у этой провокации будет продолжение. Этого диктора или директора найдут с пробитой головой. И скажут что камень для убийства дал лично Путин.
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