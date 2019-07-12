Россельхознадзор возложил вину за массовую гибель пчел на Минэкономразвития

23:04

Россельхознадзор связывает массовую гибель пчел в российских регионах с бесконтрольным использованием пестицидов. Полномочия ведомства по надзору в данной сфере были изъяты в 2011 году, а инициатором этого выступило Минэкономразвития, которое сейчас должно взять ответственность за массовую гибель пчел, заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Массовая гибель пчел, по мнению Россельхознадзора, связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", - приводит слова Мелано РИА Новости.

Такая ситуация, по ее мнению, сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в данной сфере. "Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках. Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте", - сказала представитель Россельхознадзора.

"При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации. Инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит министерству экономического развития, которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов", - добавила Мелано.

Она подчеркнула, что ранее Россельхознадзор на регулярной основе проверял производителей как самих пестицидов, так и сельхозпродукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты; контролировалась подлинность импортируемых пестицидов.

"В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", - заключила Мелано.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.