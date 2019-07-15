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Самолет «Ямала» вернулся в Пулково из‐за трещины в стекле

12:45 15.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Самолет Bombardier CRJ-200LR, принадлежащий авиакомпании «Ямал», вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле в кабине пилотов. Борт VQ-БС выполнял рейс YC846 из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО).

«После вылета рейса 846 на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту в этот момент были 39 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Согласно данным Flightradar24, самолет почти сразу после взлета начал кружить над Ленинградской областью, вырабатывая топливо. Через полтора часа после взлета борт благополучно вернулся в аэропорт вылета.

В связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой рейс перенесен на 16 июля. Он должен вылететь из Петербурга в 03:20. Расчетное время прибытия борта в Новый Уренгой 08:35. Самолет пробудет в пути 3 часа 15 минут.

Вылет обратного рейса из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург в понедельник, 15 июля, отменен. Следующий рейс в этом направлении по расписанию назначен на вторник.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 14:59
Гость: Ну вот ...

А лоббисты Боинга, Бомбарьдье и прочего западного г... всё вопят , что Суперджет плохой.
15.07.2019, 13:25
Гость: личный опыт

походу пассажиры замучили стюардесс вопросами типа "скажите, пожалуйста, а летчики умеют летать на самолете или только на автопилоте?"
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