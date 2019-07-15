Самолет «Ямала» вернулся в Пулково из‐за трещины в стекле

12:45

Самолет Bombardier CRJ-200LR, принадлежащий авиакомпании «Ямал», вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле в кабине пилотов. Борт VQ-БС выполнял рейс YC846 из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой (ЯНАО).

«После вылета рейса 846 на воздушном судне CRG-200 при наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту в этот момент были 39 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Согласно данным Flightradar24, самолет почти сразу после взлета начал кружить над Ленинградской областью, вырабатывая топливо. Через полтора часа после взлета борт благополучно вернулся в аэропорт вылета.

В связи с регламентом работы аэропорта Новый Уренгой рейс перенесен на 16 июля. Он должен вылететь из Петербурга в 03:20. Расчетное время прибытия борта в Новый Уренгой 08:35. Самолет пробудет в пути 3 часа 15 минут.

Вылет обратного рейса из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург в понедельник, 15 июля, отменен. Следующий рейс в этом направлении по расписанию назначен на вторник.