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Газопровод «Северный поток» остановился

12:37 16.07.2019
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
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По обеим ниткам газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря, перестало поступать голубое топливо. Прокачки прекращены на ближайшие две недели. Об этом сообщили европейские газотранспортные компании OPAL Gastransport и NEL Gastransport, передаёт ТАСС

Остановка произведена в рамках регулярного технического обслуживания, которое проходит уже седьмой год подряд с начала эксплуатации газопровода. Как отметили в проектной компании Nord Stream, сделанные вовремя проверки и ремонт позволят продлить срок службы инфраструктуры до 50 лет и дольше.

В момент остановки «Северного потока» возрастают объемы прокачки газа по другим маршрутам. В частности, можно ожидать роста поставок через Украину, пишет агентство, отмечая вероятность сокращения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) и отбор газа из них.

В Nord Stream сообщили, что график работ «Северного потока» заранее согласовывался как с поставщиками, так и с потребителями. Плановое техобслуживание газопровода учтено в заявках на транспортировку сырья европейским партнерам.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 18:13
Гость: личный опыт

да просто Газпром не дает вам возможности запастись газом на зиму, закачав его в хранилища в необходимом объеме. Потому покупка зубила и молотка к первому января - это очередная перемога на страной-агрессором.
16.07.2019, 17:06
Гость: Геоцентр

Не остановился, а остановлен. Маленькая неточность и уже совершенно другой смысл. Алё, редакция...
16.07.2019, 16:04
Гость: Укропу

Судя по тому, с какой тоской на Вашем ТВ обсуждается перспектива прекращения транзита газа по украинской трубе, всякое предложение в случае необходимости прокачать хоть какие-то объемы после 2020 г. будет Украиной восприниматься положительно. Скорее всего соглашение по этому поводу будет оформлено к концу этого года.
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