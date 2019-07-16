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Кремль не исключил новых фейков о Путине за рубежом

16:07 16.07.2019
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации за рубежом. Так он ответил на информацию о подготовке вбросов против президента и Минобороны для введения новых санкций.

«Детальной информацией я не располагаю, он, наверное, поэтому и источник, что остался неназванным. Но исключать мы продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем», — сказал Песков, его цитирует РИА «Новости».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны. По мнению собеседника агентства, эти данные планируют использовать для обоснования ввода новых санкций в отношении России.

Источник добавил, что эта кампания повторит сценарий так называемого панамагейта — скандала, связанного с публикацией «Панамского досье». Собранная информация, по его словам, будет распространяться через подконтрольные влиятельным американским финансистам СМИ и издания, открыто спонсируемые властями США.

Темы: Отношения России и США, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 19:01
Гость: Alex202

Любопытно что эта ожидаемая "правда" от тех самых которые посадили Ассанжа ... за правду. Видимо "правд" много, и не все из них одинаково полезны.
16.07.2019, 18:42
Гость: Alex202

Нет, уважаемый. "Старые люди" просто очень хорошо помнят как с ложкой правды (в начале перестройки) на нас высыпали вагон лжи. Причем сделали это не столько грамотно, сколько массированно. А потом ... страна исчезла под этими потоками лжи. И получилось то что получилось. В 1993 году, когда расстреливали парламент, ни одна газетенка там даже не чихнула по этому поводу. Вот и весть сказ про "правду" от "партнеров".
16.07.2019, 18:24
Гость: *

Из областной администрации звонят в район: мол, к вам со дня на день приедет корреспондент, и его нужно поселить в таком месте, чтобы в пределах его досягаемости были приличные дороги, нормальная коммуналка и никаких межэтнических конфликтов. "Побойтесь бога, где же мы ему такое место-то найдём?" - возмущается районное начальство. Им отвечают: "Ладно, фиг с ним, пускай клевещет..."
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