Кремль не исключил новых фейков о Путине за рубежом

16:07

Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации за рубежом. Так он ответил на информацию о подготовке вбросов против президента и Минобороны для введения новых санкций.

«Детальной информацией я не располагаю, он, наверное, поэтому и источник, что остался неназванным. Но исключать мы продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем», — сказал Песков, его цитирует РИА «Новости».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны. По мнению собеседника агентства, эти данные планируют использовать для обоснования ввода новых санкций в отношении России.

Источник добавил, что эта кампания повторит сценарий так называемого панамагейта — скандала, связанного с публикацией «Панамского досье». Собранная информация, по его словам, будет распространяться через подконтрольные влиятельным американским финансистам СМИ и издания, открыто спонсируемые властями США.