Эксперты сообщили о резком росте закредитованности россиян

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По итогам первых пяти месяцев текущего года объем закредитованности россиян достиг 16 триллионов рублей, что на 23 процента больше, чем за тот же период 2018 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследвоание "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (СРО НАПКА).

В исследовании сообщается, что три четверти экономически активного населения России имеют кредитные задолженности. Для того, чтобы погасить задолженность перед банком, среднему российскому заемщику потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, что 1,5 раза больше по сравнению с показателями 2014 года.

Отмечается, что у порядка 10 процентов заемщиков ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей, и они вынуждены направлять его большую половину на погашение кредита. При этом 2,3 миллиона клиентов банков и вовсе имеют доход в районе 20 тысяч рублей в месяц, из-за чего после выплаты по кредиту у них остается в районе 11-12 тысяч рублей на другие расходы, что приближает их к "черте бедности".

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, такие показатели закредитованности россиян связаны с падением доходов населения.

"В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого "в кармане" больше не станет", - приводит газета его слова.

В исследовании также приводятся самые закредитованные регионы страны. Так, лидерами по этому показателю в России стали жители Тувы, которым в среднем понадобится 124 зарплаты при средней сумме задолженности на душу населения региона в 251 тысячу рублей. Далее идут жители Калмыкии (32 зарплаты), Республики Алтай (26 зарплат), Чувашии и Карачаево-Черкесии (по 24 зарплаты), Курганской области (22 зарплаты), Еврейской автономной области (21 зарплата). По 20 зарплат понадобится заемщикам из Иркутской области, Республики Марий Эл и Хакасии.

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Республике Татарстан, жителям которых нужно в среднем от пяти до девяти окладов для погашения кредитов.

В исследовании также приведены регионы с самым большим долгом на душу населения. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий (436,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийский (420,2 тысячи рублей) и Ненецкий (328,2 тысячи рублей) автономные округа, Республика Саха-Якутия (358 тысяч рублей), а также в Тюменская, Московская и Магаданская области (свыше 300 тысяч рублей). И это при среднем показателе по стране в 207,3 тысячи рублей.