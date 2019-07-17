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Спикер Госдумы предложил внести изменения в Конституцию

12:54 17.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поправки в Конституцию для ликвидации дисбаланса между исполнительной и законодательной ветвями власти. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовала «Парламентская газета».

«Больший баланс властей не сводится к задаче обеспечения сдержек и противовесов. Главное, что он должен обеспечивать, — это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма. Качество демократического правления», — отмечает он.

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Володин подчеркивает, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет.

«Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности», — пишет он.

Это уже не первый раз, когда спикер Госдумы предлагает провести оценку положений Конституции. Впервые об этом Володин высказался в декабре прошлого года. В январе он предложил «уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения».

До этого, в октябре прошлого года, о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями», говорил также глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В декабре внесение поправок к Конституции допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

В Кремле, комментируя возможные изменения, в конце 2018 года утверждали, что «пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 15:57
Гость: Евгений В

Чем выше ранг избранной власти, тем больше ответственность перед избирателями, но в РФ чем выше представитель власти, тем больше лживости. Едва ли в РФ найдется человек, кто верит в честность избирательной системы. Разве я не прав?
Тогда о каком изменении Конституции без полной смены существующей власти может идти речь? На что эта власть ее заменит? Что она еще хочет выжать из России? Узаконить свое будущее спасение? Только бегство из страны может им помочь.
17.07.2019, 15:52
Гость: Гы-гы- Уже всем ясно что ручное

управление президента есть пустое сотрясение воздуха и чем раньше внесут изменения в ельцинскую конституцию==

А где в Конституции прописано РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ась?

Ручное управление от безысходности. Оборзевшие бояре не выполняют распоряжений президента.
Чем тут ГД поможет интересно.
Закусывать надо, Трезвый.
17.07.2019, 15:49
Гость: Теоретически ничего плохого от

+участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.+

А на самом деле ничего хорошего.

Разве сейчас ГД не одобрям-с министров,если не обсуждает то кто ж ей не даёт?
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