Спикер Госдумы предложил внести изменения в Конституцию

12:54

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поправки в Конституцию для ликвидации дисбаланса между исполнительной и законодательной ветвями власти. Об этом он написал в своей статье, которую опубликовала «Парламентская газета».

«Больший баланс властей не сводится к задаче обеспечения сдержек и противовесов. Главное, что он должен обеспечивать, — это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма. Качество демократического правления», — отмечает он.

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Володин подчеркивает, что об изменении и пересмотре базовых положений основного закона речи не идет.

«Базовые конституционные нормы и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и адаптироваться к современности», — пишет он.

Это уже не первый раз, когда спикер Госдумы предлагает провести оценку положений Конституции. Впервые об этом Володин высказался в декабре прошлого года. В январе он предложил «уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения».

До этого, в октябре прошлого года, о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить «точечными изменениями», говорил также глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В декабре внесение поправок к Конституции допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

В Кремле, комментируя возможные изменения, в конце 2018 года утверждали, что «пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится».