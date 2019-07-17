Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

18:04

В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали двух сотрудников Росгвардии. Их подозревают в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики. Видео опубликовала «Фонтанка».

На опубликованном видео видно, как люди в штатском надевают наручники на двух сотрудников в форме с надписью «Росгвардия».

По информации «Фонтанки», днем 16 июля у дома №74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны остановил 16-летнего школьника по имени Антон. У него якобы были найдены наркотики. Росгвардейцы потребовали от юноши 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Подросток, который оказался сыном состоятельного петербуржца, отдал стражам порядка 40 тысяч рублей. Затем силовики привезли подростка к банкомату, чтобы он снял деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве.

В отношении двух задержанных правоохранителей возбуждено уголовное дело о получении взятки.