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Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

18:04 17.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Санкт-Петербурге стражи порядка задержали двух сотрудников Росгвардии. Их подозревают в вымогательстве денег у подростка, которому они подбросили наркотики. Видео опубликовала «Фонтанка».

На опубликованном видео видно, как люди в штатском надевают наручники на двух сотрудников в форме с надписью «Росгвардия».

По информации «Фонтанки», днем 16 июля у дома №74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны остановил 16-летнего школьника по имени Антон. У него якобы были найдены наркотики. Росгвардейцы потребовали от юноши 300 тысяч рублей за непривлечение к ответственности.

Подросток, который оказался сыном состоятельного петербуржца, отдал стражам порядка 40 тысяч рублей. Затем силовики привезли подростка к банкомату, чтобы он снял деньги с кредитной карты отца. Чтобы не попасть под камеры видеонаблюдения, росгвардейцы отправили школьника за деньгами одного. Тот, пользуясь случаем, позвонил в полицию и сообщил о подбросе наркотиков и вымогательстве.

В отношении двух задержанных правоохранителей возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Темы: Санкт-Петербург, Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 00:31
Гость: gvozd

возбуждено уголовное дело о получении взятки
-
взятка?
это смешно - речь идет о Вымогательстве.. вооруженном, в составе организованной группы.
ой вей..
18.07.2019, 00:04
Гость: Прокурор

Не верю! не могут Росгвардейцы быть коррумпированы. Они действительно поймали наркоторговца, а он путём обмана полиции вызвал другой наряд. На самом деле они должны были обьеденившись поставить его ещё больше на счётчик, чтобы его папаша заплатил не 300 тыс, а 2-3 миллиона. Если состоятельный вполне может продать машину, квартиру, почку.
17.07.2019, 23:50
Гость: Или не может, или не хочет?

И чего дальше ждать? Если Путин не может стать Сталиным, то пусть не разваливает страну, а подаст в отставку. Не стадионы народу нужны, а хотя бы элементарный порядок в стране! От его вежливости и от коррупции, которую он развел, уже тошнит!!! А этих гвардейцев только к высшей мере вместе с их начальством, или под откос пойдет государство!
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