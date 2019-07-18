Защита людей и прозрачный намек Киеву: зачем Россия упрощает получение гражданства жителям Донбасса

Владимир Путин внес изменение в свой указ от 29 апреля 2019 года



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Новой документ за подписью главы государства был обнародован вечером 17 июля. Теперь действие указа «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» будет распространено на всех без исключения обитателей Донецкой и Луганских областей, проживавших на их территории с 7 по 27 апреля 2014 года. А также – на их родных, включая супругов, детей и родителей.

Формально процедура получения паспорта РФ для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса будет несколько сложнее, чем для граждан ДНР и ЛНР. Чтобы стать гражданином России, им, по идее, придется все-таки пересекать границу и принимать участие в какой-либо из государственных программ. При этом срок получения документов сокращается до трех месяцев с момента подачи заявки, а подтверждать свои доходы и официально выходить из гражданства Незалежной больше не нужно.

Правда, с учетом того, сколько нареканий сейчас слышно из Донецка и Луганска на забюроктизированность процедуры выдачи местных паспортов, служащих формальным основанием для получения гражданства РФ, на практике жителю Мариуполя или Славянска, возможно, станет даже немного проще получить российский паспорт, чем обитателям народных республик.

Учитывая тот факт, что выходцам с подконтрольной Киеву части Донбасса российские документы можно будет получить на основании украинского паспорта с соответствующей регистрацией, логично было бы ввести аналогичную возможность и для граждан ЛДНР, не успевших обрести «республиканские» удостоверения личности. Но произойдет это или нет на практике – сказать пока сложно.

Сам указ президента от 17 июля – полностью логичен и закономерен. Дело в том, что референдумы о провозглашении республик и народные восстания против киевских узурпаторов произошли весной 2014 года практически по всей территории региона. Более того, такие населенные пункты, как Славянск, Краматорск и Лисичанск были ключевыми центрами сопротивления силам киевского режима. И если «антибандеровски» настроенные жители Донецка или Луганска оказались на территории свободной от нацистов, то сторонники Русского мира в Мариуполе или Константиновке остались беззащитны. Дома им угрожала расправа со стороны украинских спецслужб и эскадронов смерти, а при спасении на территории России перед ними неизбежно поднимался вопрос легальности пребывания. Поэтому проблема назрела уже давно, и то, что российские власти ее решили – это просто замечательно.

Впрочем, теперь закономерен вопрос с жителями не только Донбасса, но и всего Юго-Востока Украины в широком понимании. Дело в том, что массовые выступления против нацистского переворота в 2014 году произошли также в Одессе, Николаеве, Запорожье и Харькове. Киев подавил их, опираясь на силовые структуры, криминалитет и экстремистские группировки, и миллионы людей вынуждены теперь если не скрываться, то жить, постоянно озираясь и ожидая расправы. В данном контексте распространение действия указа от 29 апреля на жителей исторической Новороссии стало бы также закономерным и оправданным шагом.

Впрочем, помимо гуманитарной, в действиях российских властей усматривается также прагматическая политическая подоплека.

Во-первых, официальному Киеву дают понять, что пронацистская политика больше не останется без ответа.

Во-вторых, Владимиру Зеленскому и его команде наглядно демонстрируют, что, если он не будет выполнять взятых на себя Украиной обязательств по «Минским соглашениям», у жителей Донбасса появится прекрасная жизненная альтернатива.

В-третьих, по мере паспортизации как граждан ЛДНР, так и жителей Донецкой и Луганской областей, Киеву придется осознавать, что вести себя с этими людьми, как слон в посудной лавке, больше не стоит.

В-четвертых, самим жителям Донбасса дают возможность почувствовать себе спокойнее и увереннее в завтрашнем дне.

Пока что Зеленский пытается имитировать бурную «ответную» деятельность. В ответ на паспортизацию Донбасса он пообещал активнее раздавать украинские паспорта «этническим украинцам из дружественных стран». Звучит пафосно. Но перспектива того, что потомки украинских эмигрантов из Канады, Австралии и США выстроятся в очереди за паспортами с трезубцем, выглядит не слишком правдоподобно. После того, как за несколько месяцев украинским властям удастся выдать всего несколько десятков своих паспортов замшелым националистам из канадской диаспоры, коллективное высмеивание с последующим обвалом рейтинга Зеленского станет просто неизбежно.

Быть может, новому президенту Украины уже стоит отвернуться от неонацистского меньшинства и выслушать, наконец, доверившихся ему избирателей Юго-Востока? Иначе движение проекта «Украина» в политическое небытие обретет еще более высокий темп...