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Стало известно о секретных переговорах России с Нидерландами по MH17

19:15 19.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко подтвердил факт закрытых переговоров с Нидерландами. Стороны обсуждают круг тем, связанных с катастрофой малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого над территорией Украины.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — заявил Глушко. Его слова привело РИА «Новости».

Малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек. Никто не выжил. Украина, а вслед за ней и многие ее западные партнеры обвинили в произошедшем российских военных.

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует произошедшее, утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук». Комплекс принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, утверждают следователи.

Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к атаке на пассажирский лайнер. Россия передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине. Эти факты следствием были проигнорированы. 

Темы: Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 00:49
Гость: простому

Россия договаривается о сумме выплат родственникам погибших в ответ на непризнание ответственности государства Теперь пойдет торг о сумме компенсации и скоро кто-то из властей объявит что хоть мы и не виноваты но как самые гуманные гуманисты выплатим эти деньги за погибших И морда цела будет-неоднократно битая-и невинность будет соблюдена
20.07.2019, 00:36
Гость: какол в США®

ты, Європэць, совсем стыд потерял. И стыд, и совесть, и честь. Да и остатки разума. УкРуина нагло сбила МН-17 огнём авиа пушек Су-25М, водит за нос весь мир уже 5 лет, а ты, приживалка на Западе, кощунственно потешаешься!
В секрете держится для того, что Запад не обо___ся в одночасье вкупе со всем Брюсселем от правды. The WEST Can't Handle the Truth. Period!
20.07.2019, 00:26
Гость: всё гораздо проще,

чем пытаются изобразить шибко вумные и наглые нацюкы:
Россия делает всё возможное, Із шкури лізэ, чтобы, во-первых, помочь человечеству изобечить виновных в сбитии МН-17 (нацюкiв и Запад), во-вторых - помочь голландцам как-то выйти из того болота катострофического бесчестья, в которое их затащила УкРуина.
Цитата от июля 2014-го:

"С нами приехали три официальных представителя "Малайзийских авиалиний", эксперты по техническим вопросам. Наша главная задача на сегодня - осмотреть обломки на месте крушения и собрать данные. Мы уже видели две части хвостового отсека и те части, которые пострадали от огня сильнее всего - это фюзеляж и крылья. Еще рано делать выводы, но уже сейчас понятно, что сила огня была такая, что материал крыльев в прямом смысле расплавился", - сообщил пресс-секретарь специальной миссии ОБСЕ на Украине Майкл Бочуркив."
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В интервью каналу БиБиСи Майкл Бочуркив, канадец украинского происхождения, который с миссией ОБСЕ был на месте падения обломков МН-17, когда те ещё дымились, утверждал, что "не обнаружил никаких следов от поражающих элементов БЧ БУК, но видел явные следы сильного огня авиа пушки"
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