Стало известно о секретных переговорах России с Нидерландами по MH17

19:15

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко подтвердил факт закрытых переговоров с Нидерландами. Стороны обсуждают круг тем, связанных с катастрофой малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого над территорией Украины.

«Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — заявил Глушко. Его слова привело РИА «Новости».

Малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек. Никто не выжил. Украина, а вслед за ней и многие ее западные партнеры обвинили в произошедшем российских военных.

Совместная следственная группа (ССГ), которая расследует произошедшее, утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук». Комплекс принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, утверждают следователи.

Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к атаке на пассажирский лайнер. Россия передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине. Эти факты следствием были проигнорированы.