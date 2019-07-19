Школа – не место для скуки

13:06

Сознательные родители еще с февраля начали записывать своих подросших дошколят в первый класс на будущий 2019-2020 учебный год. С приходом цифровых технологий сделать это стало гораздо проще – достаточно подать заявление через портал госуслуг РФ

Чему и как нужно обучать в школе детей, рожденных в век всеобщей «гаджетизации»? Каким должен быть учитель современной школы? Этими вопросами задаются не только родители, но и министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, задача учителя состоит в том, чтобы помочь каждому ученику раскрыть свой талант, увлечь процессом обучения и не допустить потери интереса к учебе. Министр встревожена тем, что так называемое выгорание приобретает все более серьезные масштабы среди учащихся.

Фото с сайта portal.lviv.ua

По опыту зарубежных стран можно видеть, что учитель начальных классов там - не просто человек, который передает детям определенный набор знаний, а, скорее, помощник, в задачи которого входит формирование умения самостоятельно мыслить, проявлять инициативу, анализировать ситуацию и находить правильное решение. Свою главную цель западные учителя видят в том, чтобы научить детей учиться и показать, где и как можно добыть знания, необходимые для решения той или иной практической задачи. С этим соглашаются и российские коллеги. Поэтому с подачи министра просвещения в России стала активно внедряться цифровая образовательная среда.

Продолжая сравнение, стоит отметить, что у наших ребят лучше развиты базовые навыки, такие как чтение и письмо, а их зарубежные сверстники больше внимания уделяют развитию личностных качеств и, конечно, спорту. В России же только 30% детей, по данным Росстата, посещают спортивные секции. В основном в свободное от учебы время дети общаются со сверстниками (89,2%) или «зависают» в гаджетах (76,8%). Такая статистика неизбежно приводит к мысли об использовании привязанности к мобильным устройствам на пользу дела.

От Запада, где интерактивные методы обучения используются уже в начальных классах, мы явно отстаем, однако нельзя сказать, чтобы все было совсем плохо. Недавно ГК «Просвещение» представила новые продукты и сервисы для повышения у школьников мотивации к обучению. Таким образом крупнейший российский интегратор в сфере образовательных услуг способствует достижению целей нацпроектов «Цифровая экономика» и «Образование», стартовавших с начала этого года. Не осталась в стороне и «Лаборатория Касперского», разработавшая вместе с ГК «Просвещение» учебное пособие по безопасной работе в сети Интернет.

Хочется верить, что к моменту окончания нацпроектов в 2024 году, сегодняшним ученикам будет что рассказать о школьных годах и что годы эти пройдут отнюдь не скучно.

Источник: https://www.kp.ru/daily/26974/4032305