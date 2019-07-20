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Названы наименее востребованные в России профессии

17:41 20.07.2019
Фото с сайта o-krohe.ru

ВНИИ труда проанализировал данные Росстата по спросу на работников в крупных и средних организациях. Как оказалось, менее всего востребованы учителя средней школы и бухгалтеры.

Так, спрос на педагогов средней школы составляет один процент (в 2016 году он был на уровне 0,7 процента), а на бухгалтеров — 1,4 процента (в 2016-м — 1,1 процента).

"Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места в основном заполнены, можно говорить об удовлетворенном спросе", — рассказали РИА Новости во ВНИИ.

В институте также отметили, что на рынке труда нет потребности и в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале художественных галерей, музеев и библиотек.

Нельзя отнести к дефицитным и профессии продавцов и охранников, хотя в этих сферах самое большое количество вакансий — в конце 2018 года насчитывалось 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Неудовлетворенным остается спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).

Мужчины выбирали такие виды деятельности, как водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 миллиона человек), рабочий металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона) или сферы строительства (2,2 миллиона).

Кроме того, среди мужчин много охранников (2,2 миллиона) и специалистов в области науки и техники (2,1 миллиона).
 

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 00:15
Гость: Один - сошкой, 70 профессионалов - с ложкой

Когда рядом кто-нибудь говорит что он профи, сразу хочется проверить - не запустил ли он руку в мой карман.
20.07.2019, 22:13
Гость: Сердечник

любой толковый специалист всегда востребован, интересно, а как они частников считали?
потому что частник - он много чего одновременно умеет и делает...
20.07.2019, 19:29
Гость: Плохо понимаешь печатный текст?

Наименее востребованы эти профессии потому, что вакансии заполнены.
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