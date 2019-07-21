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Роспотребнадзор проверит сыроварню после видео с полуголыми работниками

12:46 21.07.2019

Роспотребнадзор начал проверку производства молочной продукции на частной сыроварне в Нижегородской области. 

Журналисты телеканала НТВ сняли сюжет о том, как проходит процесс производства на сыроварне в Воротынском районе. Работники заготавливают основу для сыра «косичка» в антисанитарных условиях.

На кадрах видно, как потные и полураздетые мужчины замешивают в чане заготовку для всеми любимого копченого сыра "косичка". Затем они, плотно прижимая сырную массу к телу, несут все это на грязные деревянные поддоны.

На вопросы журналистов, почему они в таком виде и знают ли санитарно-гигиенические нормы, рабочие тактично промолчали.

Сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области заинтересовались данным фактом, сообщает издание "Нижегородская правда". В ближайшее время на предприятии будет проведена проверка — специалисты установят, есть ли у владельца лицензия на производство и куда он отправлял этот товар.

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 19:30
Гость: Алмаз

Самое главное в этой истории - назвать поимённо тех, кто давал разрешение на такое "производство" и куда поставлялась сия продукция. Поимённо и с привлечением к ответственности. А нам объявить их ФИО, должности и сказать какую именно ответственность они реально понесли. Реально!
Надо чтобы эта новость была с продолжением.
21.07.2019, 18:22
Гость: Насчет сигар

Владимир Этуш когда-то сказал, что у женщин нет грязных мест.
21.07.2019, 18:17
Гость: Макар

В России сыр, сметану и другую молочку давно научились делать без молока.
Все комментарии (8)
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