Роспотребнадзор проверит сыроварню после видео с полуголыми работниками

12:46

Роспотребнадзор начал проверку производства молочной продукции на частной сыроварне в Нижегородской области.

Журналисты телеканала НТВ сняли сюжет о том, как проходит процесс производства на сыроварне в Воротынском районе. Работники заготавливают основу для сыра «косичка» в антисанитарных условиях.

На кадрах видно, как потные и полураздетые мужчины замешивают в чане заготовку для всеми любимого копченого сыра "косичка". Затем они, плотно прижимая сырную массу к телу, несут все это на грязные деревянные поддоны.

На вопросы журналистов, почему они в таком виде и знают ли санитарно-гигиенические нормы, рабочие тактично промолчали.

Сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области заинтересовались данным фактом, сообщает издание "Нижегородская правда". В ближайшее время на предприятии будет проведена проверка — специалисты установят, есть ли у владельца лицензия на производство и куда он отправлял этот товар.