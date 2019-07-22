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Элла Памфилова встретится со всеми 57 независимыми кандидатами в МГД

12:40 22.07.2019
Элла Памфилова. Фото с сайта cikrf.ru

Элла Памфилова проведет встречу со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации по причине недействительных подписей.

В их числе: Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Глава ЦИК обсудит с ними возникшую проблему. Памфилова также собирается рассмотреть и апелляции. Их можно было подать еще 16 июля.

По сообщению представителя Центризбиркома, это будет сделано после 22 июля, когда Элла Памфилова вернется к своим обязанностям после болезни. Об этом сообщается в заявлении на сайте ЦИК от 15 июля.

Вчера на проспекте Сахарова ставленники блогера Алексея Навального организовали митинг с призывом к незаконным акциям в случае отказа в регистрации оппозиционным кандидатам. Представитель МГИКа Дмитрий Реут назвал такое поведение политическим шантажом. Ранее он указал, что никто из 57 кандидатов, не прошедших «подписной барьер», пока на апелляцию не подавал.  

Темы: Мосгордума
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 17:01
Гость: Бобобориха

Тебе надо, ты и организуй. А я и так знаю.
22.07.2019, 15:53
Гость: Adrinalino Morfius

в основном конфетки сосательные...
22.07.2019, 15:52
Гость: Adrinalino Morfius

Смотрю, как тебя глючит сердечную и жалко даже, организуй референдум для народа с одним вопросом, кого он больше всего ненавидит и дай ему заполнить табличку хотя бы из 10 строчек, уверяю, там будут только очень знакомые фамилии и ни одного оппозиционера...)))))0
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