Элла Памфилова встретится со всеми 57 независимыми кандидатами в МГД

12:40

Элла Памфилова проведет встречу со всеми 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации по причине недействительных подписей.

В их числе: Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Ирина Собянина, Сергей Троицкий, члены «Яблока» Сергей Митрохин и Елена Русакова, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Глава ЦИК обсудит с ними возникшую проблему. Памфилова также собирается рассмотреть и апелляции. Их можно было подать еще 16 июля.

По сообщению представителя Центризбиркома, это будет сделано после 22 июля, когда Элла Памфилова вернется к своим обязанностям после болезни. Об этом сообщается в заявлении на сайте ЦИК от 15 июля.

Вчера на проспекте Сахарова ставленники блогера Алексея Навального организовали митинг с призывом к незаконным акциям в случае отказа в регистрации оппозиционным кандидатам. Представитель МГИКа Дмитрий Реут назвал такое поведение политическим шантажом. Ранее он указал, что никто из 57 кандидатов, не прошедших «подписной барьер», пока на апелляцию не подавал.