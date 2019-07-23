Трое детей впали в кому после пожара в детском палаточном городке

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При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали пять взрослых и пять детей, один из них погиб, пишет "Интерфакс".



Фото со страницы @emergencysituations во Вконтакте

Пожар произошел в ночь на вторник на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. На месте пожара было найдено тело 11-летней девочки.

В настоящее время еще четверо детей находятся в больнице. Трое из пострадавших находятся в коме. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние - между средней тяжестью и удовлетворительным.

Остальных детей из палаточного городка разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Отмечается, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.