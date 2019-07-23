]]>
]]>
Главная В России Новости

Трое детей впали в кому после пожара в детском палаточном городке

08:00 23.07.2019

При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали пять взрослых и пять детей, один из них погиб, пишет "Интерфакс".


Фото со страницы @emergencysituations во Вконтакте

Пожар произошел в ночь на вторник на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. На месте пожара было найдено тело 11-летней девочки.

В настоящее время еще четверо детей находятся в больнице. Трое из пострадавших находятся в коме. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние - между средней тяжестью и удовлетворительным.

Остальных детей из палаточного городка разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Отмечается, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Темы: Хабаровский край, Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.07.2019, 10:33
Гость: Иннокентий

100% китай. Причем дешевый и кирогазы наверное оттуда же. Капитализму важна прибыль!
23.07.2019, 10:18
Гость: личный опыт

в стране победившей либерастии сиречь полной безответственности уже ни чему невозможно удивиться.
Директор лагеря должен получить пятнадцать лет строго режима, вожатые по десятке.
23.07.2019, 09:42
Гость: Сердечник

материал палаток и производителя в студию
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.