Трое детей впали в кому после пожара в детском палаточном городке
При пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали пять взрослых и пять детей, один из них погиб, пишет "Интерфакс".
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Пожар произошел в ночь на вторник на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. На месте пожара было найдено тело 11-летней девочки.
В настоящее время еще четверо детей находятся в больнице. Трое из пострадавших находятся в коме. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением угарным газом, его состояние - между средней тяжестью и удовлетворительным.
Остальных детей из палаточного городка разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.
Отмечается, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.