Белорусские яблоки пустили на российский рынок

17:31

Россельхознадзор отменил ограничение на ввоз в Россию белорусских яблок. Об этом сказано в заявлении надзорного ведомства.

ешение приняли после того, как специалисты Россельхознадзора лично съездили в Белоруссию на предприятия по выращиванию яблок. В ходе визита они выяснили о том, как ведется выращивание фруктов, а также уточнили в каких условиях предприятия хранят свой урожай.

Ограничения на поставку яблок с территории Белоруссии ввели в апреле этого года. На такой шаг ведомство пошло после того, как за одну неделю задержало на границе 39 грузовиков с яблоками и грушами, на которых не были оформлены никакие фитосанитарные документы.

В итоге с 12 апреля поставки этих фруктов с территории соседнего государства временно остановили до урегулирования сложившейся ситуации.

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь дала гарантии, что таких ситуаций больше не повторится.

При этом Россельхознадзор намерен снова поднять вопрос об изменении законодательных актов Евразийской экономической комиссии, которые бы позволили отслеживать поставки подкарантинной продукции между странами, входящими в Евразийский экономический союз