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Белорусские яблоки пустили на российский рынок

17:31 23.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россельхознадзор отменил ограничение на ввоз в Россию белорусских яблок. Об этом сказано в заявлении надзорного ведомства.

ешение приняли после того, как специалисты Россельхознадзора лично съездили в Белоруссию на предприятия по выращиванию яблок. В ходе визита они выяснили о том, как ведется выращивание фруктов, а также уточнили в каких условиях предприятия хранят свой урожай.

Ограничения на поставку яблок с территории Белоруссии ввели в апреле этого года. На такой шаг ведомство пошло после того, как за одну неделю задержало на границе 39 грузовиков с яблоками и грушами, на которых не были оформлены никакие фитосанитарные документы.

В итоге с 12 апреля поставки этих фруктов с территории соседнего государства временно остановили до урегулирования сложившейся ситуации.

«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь дала гарантии, что таких ситуаций больше не повторится.

При этом Россельхознадзор намерен снова поднять вопрос об изменении законодательных актов Евразийской экономической комиссии, которые бы позволили отслеживать поставки подкарантинной продукции между странами, входящими в Евразийский экономический союз

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 22:50
Гость: Да уж

Показывали как то посещение Лукашенко передового колхозного коровника в его родном колхозе. Коровы грязные, голодные, навоз по колено, рабочие во хмелю. Судя по всему, вся белорусская молочка родом из Польши.
23.07.2019, 21:00
Гость: Русский

...радуйся,бульбаш. Русские танки на белорусско-польской
23.07.2019, 20:49
Гость: Гость

А так же белорусские морепродукты и ананасы.
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