Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

20:14

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РБК со ссылкой на председателя Республиканского юридического общества, бывшего члена общественного совета при ГУ МВД по Москве Александра Хаминского.

Александр Хаминский на свой запрос получил ответ министерства, в котором, в частности, говорится: «По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности».

Какая именно санкция применена к Титову, не уточняется.

Голунов был задержан по делу о приготовлении к сбыту наркотиков 7 июня, 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования журналиста.