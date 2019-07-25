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Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

20:14 25.07.2019
Юрий Титов. Фото с сайта 77.мвд.рф

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РБК со ссылкой на председателя Республиканского юридического общества, бывшего члена общественного совета при ГУ МВД по Москве Александра Хаминского.

Александр Хаминский на свой запрос получил ответ министерства, в котором, в частности, говорится: «По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности».

Какая именно санкция применена к Титову, не уточняется. 

Голунов был задержан по делу о приготовлении к сбыту наркотиков 7 июня, 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования журналиста.

Темы: Правоохранительные органы в России, МВД России
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25.07.2019, 20:28
Гость: Надо немного Потерпеть.

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы»//////////////////////////////////////////////
Как то вяло наказали.Вот Сталин при переписи населения 1937 поступил кардинально.Уничтожил необъективных переписчиков.А здесь по-просту развели демократию.Ничего, скоро интернет вырубят и кремль снова выйдет на правильный курс .
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