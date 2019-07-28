Активисты на нелегальном митинге в Москве провоцировали людей на стычки с полицией

17:29

В социальных сетях накануне митинга 27-го июля в Москве распространялись сообщения о том, что в столичных ОВД есть лишь 700 мест для задержанных, поэтому массовых задержаний не будет

Вместе с тем власти предупредили организаторов и потенциальных участников незаконной акции, что действия по пресечению провокаций и беспорядков будут жесткими.

Фото с сайта riafan.ru

В итоге люди вышли на митинг и попали в полицию, что и требовалось оппозиционным силам. «Красивые» фотографии с протестов тут же появились в западных СМИ. Однако профессиональные провокаторы тоже «засветились», что полностью разрушает легенду о «мирном протесте».

Предупреждений о намерениях власти жестко пресекать нарушителям закона было много. Наталья Елисеева, экс-кандидат в Мосгордуму и политолог, накануне митинга опубликовала видео, на котором запечатлена спецтехника, двигающаяся в сторону столицы. Жители Москвы также снимали технику и усиление.

Однако telegram-паблик «Протестная Россия» действовал в другом ключе и опубликовал фейковый список угроз, которым, как утверждали авторы канала, будут пугать участников незаконной акции. Якобы на самом деле техники нет никакой, задержаний не будет. Либеральные паблики прямо обманывали людей, чтобы достичь желаемой цели.

На протесты вышли порядка трех тысяч человек. Протестующие под контролем кураторов организованно прорывали ограждения и полицейские кордоны в сторону Тверской улицы. По громкой связи транслировалось сообщение о незаконности протестной акции.

Росгвардия через рупоры призывала участников разойтись. Однако вместо этого толпа скандировала лозунги и продолжала «нарываться на дубинки». Результат – более тысячи задержанных.

Полиция показала свой профессионализм, не реагируя даже на самых рьяных провокаторов. Зачинщиков грамотно выводили из толпы. Впоследствии протестующих локализовали на Трубной площади, окружив митинг. Активисты стали постепенно расходиться. Безопасность горожанам, не принимающим участие в незаконной акции, была гарантирована, что непросто сделать в условиях мегаполиса.

Полиция и ранее мягко работала на незаконных митингах, что выделяет российских правоохранителей на фоне зарубежных коллег. Однако либеральные источники стали распространять сообщения о «зверствах», публикуя снимки с провокаторами, раскинувшимися в живописных позах на асфальте. При этом «сказки» о «700 местах в ОВД» были благополучно забыты.

В течение дня несколько раз были задержаны бывшие кандидаты в Мосгордуму от команды блогера Навального. Это Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. Оппозиционные выдвиженцы до сих пор не могут смириться с поражением на выборах из-за фальшивых подписных бланков, поэтому и пытаются создать максимальную протестную активность, чтобы надавить на МГИК.

Однако оппозиционным силам уже не удастся скрыть от общественности видео, где провокатор бьет по лицу сотрудника ОМОН. Факт о пострадавших полицейских от перцового газа тоже не исчезнет. Вряд ли кто-либо сочтет прошедшие беспорядки и побои в Москве «мирным протестом, который разогнали».

