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Внутренний пассажиропоток на авиарейсах в России резко вырос

18:44 29.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Российские авиакомпании за июль текущего года увеличили перевозки на внутренних авиарейсах примерно на 20%. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Отмечается также существенный рост, в частности, за прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет», – сказал Нерадько.

По его словам, поручение по увеличению числа внутренних полетов в обход Москвы выполняется «живым образом».

В апреле сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, устанавливающий НДС в размере 0% на все внутренние авиарейсы в обход Москвы.

Также Росавиация отмечала, что в январе-июне 2019 года перевозки пассажиров увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%, до 57,679 млн человек, при этом на внутренних – на 8,1%.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Авиакатастрофа под Смоленском
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 21:21
Гость: правый педаль

Брехня, левые утверждают что народ пухнет с голода, а пухлые такие в экономсалоне не поместятся.
29.07.2019, 21:16
Гость: Мощь!

Все бросились с поездов на самолеты.
29.07.2019, 20:48
Гость: ВВВ

Странное дело. В сезон отпусков вдруг вырос пассажиропоток.
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