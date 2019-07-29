Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

13:36

В Вооруженные силы РФ решили вернуть понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Они были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, сообщает РИА Новости.

Как пояснил генерал-майор Андрей Колотовкин, в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон. «В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал он.

Помимо этого, вооруженные силы пополнил понтонный парк нового образца. Он позволяет военным за час развернуть через реку понтонный мост протяженностью 250 метров. «Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — отметил Колотовкин.

Как добавил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, возрождение таких частей является правильным шагом. Решения, способствовавшие расформированию этих полков и батальонов сперва при Горбачеве, а затем при Анатолии Сердюкове, который был министром обороны России с 2007-го по 2012 год, эксперт назвал ошибочными и обусловленными конкретной политической обстановкой.