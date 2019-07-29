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Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

13:36 29.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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В Вооруженные силы РФ решили вернуть понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Они были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, сообщает РИА Новости.

Как пояснил генерал-майор Андрей Колотовкин, в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон. «В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал он.

Помимо этого, вооруженные силы пополнил понтонный парк нового образца. Он позволяет военным за час развернуть через реку понтонный мост протяженностью 250 метров. «Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — отметил Колотовкин.

Как добавил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, возрождение таких частей является правильным шагом. Решения, способствовавшие расформированию этих полков и батальонов сперва при Горбачеве, а затем при Анатолии Сердюкове, который был министром обороны России с 2007-го по 2012 год, эксперт назвал ошибочными и обусловленными конкретной политической обстановкой.

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 19:43
Гость: Б.

Мосты батенька в прифронтовой полосе это роскошь.
29.07.2019, 19:37
Гость: п

Ну да. Старейшую военно-инженерную академию, в те "святые" годы, с огромной материально-технической базой и опытнейшими преподавателями благополучно по....ли.
Сущность форсирования заключается в том, что подразделения уничтожают отходящего противника, выходят к водной преграде, используя плавающие боевые машины и табельные средства, переправляются на противоположный берег и в высоком темпе продолжают наступление.
Переправу войск на берег, занятый противником, называют форсированием.
Переправа - участок водной преграды, оборудованный для ее преодоления. Переправы бывают: десантные, паромные, мостовые, вброд, переправа танков под водой, переправа по льду.
29.07.2019, 19:16
Гость: Путник

Смертность в России превышает рождаемость. В москвабаде и Питере коляски Пока есть, замяли в них. Дети, конечно, все немного прищуреные, но не до такой степени. Родившиеся граждане других стран. Они служить не будут.
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