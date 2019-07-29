AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

12:08

Китайский маркетплейс AliExpress договорился о сотрудничестве с малым и средним бизнесом в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.

По словам Пантелеева, китайская площадка намерена в будущем организовать поставки и от российских поставщиков в российские сети. На первом этапе, AliExpress договаривается о партнерстве и обсуждает ассортимент, а оформление доставки на себя берут дистрибуторы.

Отмечается, что уже есть договоренность с сетью магазинов электроники "Астмаркет" (работает в ПФО и ЮФО), идут переговоры с продовольственным ритейлером "Дикси" - там планируется продавать сезонные непродовольственные товары.

О проекте также осведомлен крупнейший ритейлер в Восточной Сибири "Командор".

Ранее AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работал.

В свою очередь гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров констатирует, что доля китайских товаров в непродовольственном ассортименте российской розницы очень велика, например, более половины товаров в магазинах Fix Price - это китайская продукция.

Закупки через AliExpress могут быть привлекательны и для небольших, и для крупных игроков, считает он.