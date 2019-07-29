AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Китайский маркетплейс AliExpress договорился о сотрудничестве с малым и средним бизнесом в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеева.
По словам Пантелеева, китайская площадка намерена в будущем организовать поставки и от российских поставщиков в российские сети. На первом этапе, AliExpress договаривается о партнерстве и обсуждает ассортимент, а оформление доставки на себя берут дистрибуторы.
Отмечается, что уже есть договоренность с сетью магазинов электроники "Астмаркет" (работает в ПФО и ЮФО), идут переговоры с продовольственным ритейлером "Дикси" - там планируется продавать сезонные непродовольственные товары.
О проекте также осведомлен крупнейший ритейлер в Восточной Сибири "Командор".
Ранее AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работал.
В свою очередь гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров констатирует, что доля китайских товаров в непродовольственном ассортименте российской розницы очень велика, например, более половины товаров в магазинах Fix Price - это китайская продукция.
Закупки через AliExpress могут быть привлекательны и для небольших, и для крупных игроков, считает он.