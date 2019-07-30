В четырех регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

16:01

В четырех регионах страны введен режим ЧС в связи с природными пожарами, пишет РИА Новости.

В частности режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Как сообщил ранее министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года. Основной причиной возникновения огня в Сибири стал природный фактор — сухие грозы.

"Сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе. На утро превышений не зафиксировано. <...> Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", — добавил Кобылкин.

В тушении пожаров задействованы 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесоохраны. Для недопущения распространения огня в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы направиться дополнительно.

Председатель правительства Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что ситуацию с лесными пожарами должны взять под контроль губернаторы.

"Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов. Тем более, все мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна. <…> И тогда нам пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься", — заявил он.

Также Медведев поручил МЧС представить в правительство предложения по поддержке регионов, где ситуация с лесными пожарами наиболее сложная.

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги, спасатели зафиксировали 500 очагов, их площадь увеличивается.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на тушении пожаров задействовано 2785 человек, 363 единицы наземной техники и 26 воздушных судов. Еще 38 воздушных судов участвуют в мониторинге ситуации.