Эксперты прогнозируют второй тур выборов губернаторов в пяти регионах

14:28

В Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областях, а также на Алтае действующие главы регионов могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре. Такой прогноз, сообщает РБК, дали эксперты «Давыдов индекс».

Так, по прогнозам экспертов, Олег Хорохордин (Республика Алтай) в первом туре наберет 47% голосов; Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 44%; Валерий Лимаренко (Сахалин) — 43%; Олег Кувшинников (Вологодская область) — 42%, а Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 41%.

В остальных 11 регионах, где должны пройти прямые выборы губернаторов, действующие губернаторы, по предварительным прогнозам, смогут победить уже в первом туре.

Проблемы аутсайдеров списка связаны с усталостью избирателей от волгоградского и вологодского губернаторов и «неукорененности» варягов, возглавляющих Алтай, Сахалин и Астраханскую область, говорит Давыдов.

Выборы губернаторов в некоторых регионах России пройдут в 2019 году единый день голосования — 8 сентября.