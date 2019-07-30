]]>
]]>
Главная В России Новости

Эксперты прогнозируют второй тур выборов губернаторов в пяти регионах

14:28 30.07.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

В Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областях, а также на Алтае действующие главы регионов могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре. Такой прогноз, сообщает РБК, дали эксперты «Давыдов индекс».

Так, по прогнозам экспертов, Олег Хорохордин (Республика Алтай) в первом туре наберет 47% голосов; Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 44%; Валерий Лимаренко (Сахалин) — 43%; Олег Кувшинников (Вологодская область) — 42%, а Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 41%.

В остальных 11 регионах, где должны пройти прямые выборы губернаторов, действующие губернаторы, по предварительным прогнозам, смогут победить уже в первом туре.

Проблемы аутсайдеров списка связаны с усталостью избирателей от волгоградского и вологодского губернаторов и «неукорененности» варягов, возглавляющих Алтай, Сахалин и Астраханскую область, говорит Давыдов. 

Выборы губернаторов в некоторых регионах России пройдут в 2019 году единый день голосования — 8 сентября.

Темы: Выборы в органы власти в России, Общественно-политическая жизнь в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2019, 17:59
Гость: Терпилам:

Опять если глав от ЕР изберёт,
То звания 'зомби' заслужит народ!
Кто, кратно обманутый, снова "обманется",
Тот был, значит, 'быдлом' и 'быдлом' останется!
30.07.2019, 15:07
Гость: из СССР

Где же взять столько бывших охранников?
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.