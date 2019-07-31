]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин подключил военных к тушению лесных пожаров

16:45 31.07.2019
© KM.RU, Противопожарная служба Нового Южного Уэльса
© KM.RU
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин поручил подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири. Такое решение он приянл после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Кроме того, президент поручил сохранять группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения, сообщается на сайте Кремля.

По поручению президента Минобороны создает авиационную группировку, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В регион направят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации. В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку, пишет “Коммерсант”.

В настоящее время лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га.

Темы: Лесные пожары в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.08.2019, 06:18
Гость: Николай

Эти трагедии закономерный итог неадекватного правления этой антинародной власти, довели страну до разрухи, а людей до нищеты, провал за провалом, а теперь настала очередь бедствий и катастров. Не пошел бы на 3 и 4 срок остался в памяти без проклятий и оскорблений в свой адрес,а так могилу придется охранять от желающих плюнуть
01.08.2019, 05:12
Гость: Ray Bloom

А где он раньше был, когда пожары только начинались?
Ах да, он залёг на дно.
01.08.2019, 02:41
Гость: IgS

есть активная часть населения которая рвется спасать Россию на каждом митинге.

Вот и направьте их энергию - предоставьте транспорт и подручные средства.

Пусть едут и спасают.

Деньги возьмите у олигархов и грефа,

начальниками назначьте -да-да Навального и Шувалова. Навальный в распиловке леса понимает. Шувалов в остальных распиловках мастак.
Все комментарии (15)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.