Путин подключил военных к тушению лесных пожаров

16:45

Президент России Владимир Путин поручил подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири. Такое решение он приянл после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. Кроме того, президент поручил сохранять группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения, сообщается на сайте Кремля.

По поручению президента Минобороны создает авиационную группировку, чтобы оказать помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В регион направят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации. В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку, пишет “Коммерсант”.

В настоящее время лесные пожары отмечены на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов. Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га.