Житель Петербурга 10 раз пытался задать Беглову вопрос о застройке парка

14:31

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл пресс-конференцию с жителями Калининского района. Один из участников попытался задать вопрос о застройке Муринского парка, но Беглов сам начал задавать вопросы, все время перебивал жителя района и уводил разговор от темы. Таким образом, было предпринято 10 попыток узнать о судьбе района.

Городской глава попросил мужчину представиться, назвать фамилию и рассказать о своём роде деятельности во всех подробностях. Он не позволял выступавшему начать говорить о проблеме. Видеозапись произошедшего опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Позже эту беседу позже ее расшифровал телеграм-канал «Ротонда»:

Ж (житель Калининского района): 30 секунд буквально, дополню.

Б (Александр Беглов): Представьтесь, пожалуйста.

Ж: Меня зовут Станислав, житель Калининского района.

Б: Фамилия как ваша?

Ж: Бабанов. Бабанов Станислав меня зовут. Тоже выступаю… (1-я попытка вернуться к теме разговора)

Б: Чем вы занимаетесь?

Ж: Занимаюсь спортом.

Б: Спортом? Каким спортом?

Ж: Бегом. Бегаю.

Б: А где-то работаете? Кроме спорта.

Ж: Работаю, да но это уже другой вопрос. Можно я немножко продолжу тему? (2)

Б: А где работаете?

Ж: Я работаю в организации, провожу мероприятия различные.

Б: В какой организации? В секретной?

Ж: Нет, не в секретной.

Б: Ну расскажите. Интересно же!

Ж: Это тема для другого разговора (3), можно я дополню…

Б: Ну почему? Расскажите. Раз встаете, говорите. Я же не скрываю, где я работаю. Где вы работаете-то?

Ж: Я работаю в организации общепита, кейтеринг. (неразборчиво)

Б: Для нас общепит очень важен. Потому что одна траванула там нескольких людей, да? Общепиту важно все-таки соблюдать законы, соблюдать санитарные нормы. Не обвешивать, не обманывать. Там должно быть все чисто, все хорошо. У вас все нормально там?

Ж: У нас все хорошо. Все чисто, все по-честному.

Б: Приглашайте в гости, я к вам приеду, попробую. Что вы там готовите-то?

Ж: Мы готовим разные вкусные вещи. А также по поводу… (4)

Б: Например?

Ж: Мы готовим спортсменов в Муринском парке. (5) Вот просьба…

Б: Нет, готовите вы там что, в общепите?

Ж: Мы готовим супы, салаты. Еду мы готовим. Но сейчас вопрос по поводу Муринского парка. (6)

Б: Ну расскажите, ну что же вы! Это же не просто пресс-конференция Беглова! У нас вопросы-ответы. Я тоже могу задать вопрос. Вот имею я право задать вопрос?

Зал: Да! (Раздаются аплодисменты)

Б: Так все-таки, что у вас там готовят?

Ж: Александр Дмитриевич, мы готовим там еду — это общепит. Можно… (7)

Б: Ну еду, какую еду?

Ж: Я извиняюсь, по существу хочу задать вопрос… (8) Помогите!

Б: Ну какое любимое блюдо у спортсменов на сегодняшний день?

Ж: Яичница и овсяная каша, наверное. Александр Дмитриевич, у каждого любимое блюдо свое.

Б: Яичница… Спасибо, хорошо.

Ж: Можно мне 30 секунд буквально? Просто попросить. (9)

Б: Конечно можно. И мне дайте 30 секунд.

Ж: Пообщались, познакомились.

Б: Хорошо, ваши 30 секунд.

Ж: Два гектара Муринского парка хотят застроить спортивным коммерческим комплексом. (10) Мы, жители района, неоднократно вам писали…

Б: Рядом с вами женщина, она только что об этом сказала.

Ж: Просьба разобраться в этом, спасибо. Я захотел тоже дополнить, спасибо. (Отдает микрофон)

Б: Пожалуйста. Спасибо большое. Станислав, да? Станислав, спасибо большое. Я вполне серьезно говорю. Всегда нужно не только слушать вопросы, но и эти задавать вопросы. Я же вам тоже задаю вопросы, советуюсь с вами, правильно? Это нормально и правильно.