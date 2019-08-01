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Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

23:47 1.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин
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Власти Москвы заявили о согласовании проведения акции за допуск независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников - до 100 тыс. человек", - приводит слова первого заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника ТАСС.

В то же время незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова  опровергла эти данные. "Информация о согласовании митинга 10 августа — неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями", — сообщила Русакова РБК.

Заявки на проведение акции 10 августа подавали несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Елена Русакова, Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. 

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали и заявили, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали, напоминает "Коммерсант".

Полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции протеста 3 августа.

Темы: Мосгордума, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 10:31
Гость: Ы-

вот странные люди - им митинги не согласовывают или разрешают, но не в центре. Нет, собираются в центре и без разрешения, а потом жалуются что их разгоняют.
И так каждый раз.
Прям, как в анекдоте: одна кошка другой: ой, вчера на меня вчера возле большой помой кот напал и изнасиловал!
Сегодня опять пойду.
02.08.2019, 08:13
Гость: ВВВ

Это чё? Бить и задерживать не будут?
02.08.2019, 06:57
Гость: kib

"захватили жулики и воры",...а ты поди присоеденится хочешь ?! В 91м мы тоже против жуликов митинговали, а оказалось что воры наши митинги организовывали. Так ты кого хочешь в этот раз....жуликов или воров ?
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