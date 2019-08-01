Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

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Власти Москвы заявили о согласовании проведения акции за допуск независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа - четыре заявки, на 11 августа - два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников - до 100 тыс. человек", - приводит слова первого заместителя руководителя столичного департамента региональной безопасности Василия Олейника ТАСС.

В то же время незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова опровергла эти данные. "Информация о согласовании митинга 10 августа — неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями", — сообщила Русакова РБК.

Заявки на проведение акции 10 августа подавали несколько незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — Елена Русакова, Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали и заявили, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали, напоминает "Коммерсант".

Полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции протеста 3 августа.