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Доверие к телевидению в России снизилось на 25% за 10 лет

10:42 1.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россияне стали реже смотреть телевизор: 10 лет назад информацию по ТВ получали 94% жителей страны, сейчас — 72%. Доверие к телевидению за тот же период снизилось с 79% до 54%. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Левада-центра» «Российский медиаландшафт 2019».

При этом ТВ все равно остается самым популярным источником информации. Среди каналов, которые смотрят россияне, лидируют «Россия 1» (48%), «Первый канал» (47%), НТВ (36%), «Россия 24» (31%) и РЕН ТВ (17%). Самыми авторитетными журналистами, согласно другому опросу «Левада-центра», россияне считают Владимира Соловьева, Андрея Малахова (оба — «Россия 1») и Андрея Норкина (НТВ).

Вторым по популярности источником информации стали соцсети (34%) и интернет (32%). Кроме того, россияне узнают новости из видеоблогов — около трети респондентов смотрят их не реже раза в неделю. От родных и друзей новости узнают 18% респондентов, из газет и по радио — 12 и 15% соответственно. Телеграм-каналы — регулярный источник новостей для 1% россиян.

Как отмечает «Левада-центр», приблизительная совокупная аудитория независимых СМИ в России составляет около 35% населения.

Темы: СМИ и журналистика, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 17:17
Гость: справка

С чего вы взяли, что Россия -вторая экономика мира ? Она занимает в последние годы от 4 (после США, Китая и Германии) до 7 места в мире.
01.08.2019, 17:09
Гость: интресуюся

Уважаемый World ! Что бы это могло значить ? -
Богоизбранность ради конкретики. (в насаждении) !!!
01.08.2019, 17:07
Гость: *

"никогда в жизни не видел никакой порнографии по общедоступным каналам ТВ" - до середины "нулевых" вполне себе крутили, особенно отличились этим Рен-ТВ("жесткая эротика"), НТВ(бОльшая детализация) и ТВ-6(полная детализация).
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