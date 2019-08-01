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Роскомнадзор задумал штрафовать иностранные СМИ за «пристрастность»

21:26 1.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Роскомнадзор предложит поправки в законодательство, чтобы штрафовать иностранные СМИ за пристрастное изложение информации. Так ведомство собирается ответить на штраф в отношении телеканала RT.

В ведомстве рассказали, что телеканал был оштрафован на 200 тысяч английских фунтов (почти 15,5 миллиона рублей) британским медиарегулятором Ofcom. Основанием для штрафа стало «нарушение принципа беспристрастности».

«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа „зеркальности“ в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство», — говорится в релизе Роскомнадзора.

Цель поправок, заметили в ведомстве, заключается в приведение норм по взаимодействию с иностранными СМИ, работающими в России, в соответствие с британскими.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что готовы к консультациям с британским медиарегулятором.

На прошлой неделе Ofcom объявил, что RT «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. В RT заметили, что сумма наложенного штрафа превышает наказание даже тех СМИ, которых уличили в разжигании ненависти и призывах к насилию.

Сюжеты, которые не понравились Ofcom, касались ситуации вокруг отравления Скрипалей, писала The Guardian.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика, Телевидение и его влияние на общество в России
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02.08.2019, 00:01
Гость: Британутым

А вам штрафик в 150 лимонов выкатим!
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