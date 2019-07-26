RT оштрафовали за «недостаточную беспристрастность»

13:43

Телеканал RT получил многотысячнй штраф от британского медиарегулятора Ofcom. Наказание было назначено до решения суда. Причиной стали «серьезные нарушения правил вещания».

Сумма штрафа составила 200 тысяч фунтов.

«При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию — в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в „недостаточной беспристрастности“», — сказано в комментарии телеканала.

Весной 2018 года Ofcom заявил о начале расследования по десяти материалам RT. Причем семь из них связаны с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. По мнению медиарегулятора, российский телеканал нарушил правила о том, что «новости в любой форме должны сообщаться с должной точностью и беспристрастностью». Об этом сообщило РИА «Новости».

Однако журналист газеты The Guardian, который сутки следил за освещением «дела Скрипалей» на канале, отметил объективность RT. В итоге регулятор в конце прошлого года объявил результаты расследования. Ofcom нашел нарушения вещательного кодекса в семи из десяти рассматриваемых эпизодов.