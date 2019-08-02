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Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса

10:42 2.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса, пишет "Интерфакс".

По словам Медведева, проблема незаконных рубок в РФ "существует и носит очень масштабный характер". Он отметил, что правоохранительные органы и специальные надзорные службы должны выяснить, есть ли связь между незаконной вырубкой леса и пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее, есть такая точка зрения", - сказал Медведев.

Он заявил, что для предотвращения незаконных рубок леса подписал поручение о конфискации в доход бюджета тех орудий, которые при этом используются. "Это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем любая техника", - отметил премьер.

Изъятие будет происходить по аналогии с орудиями незаконного рыбного промысла. "Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил Медведев.

В России природные пожары распространились на площади более 3 млн гектаров - таковы данные на минувший четверг.

Ранее Медведев попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить, были ли случаи поджога, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в регионы, пострадавшие от пожаров, для установления причин возникновения огня.

Темы: Лесные пожары в России, Проблемы лесного хозяйства в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 14:41
Гость: Пожары в Сибири

Самый лучший способ с огнём, как только пожары в веренном губернатору регионе превысили 10000 га, губернатора снимать с должности. Уверен, пожары как корова языком слижет. И без права работать на госслужбе. Выявлять криминальную составляющую в возникновении пожаров.
02.08.2019, 13:46
Гость: грек

Сказанно,конфискация в доход - бюджета, а дальше чем большой ОКЛАД, лучше иметь маленький- склад.А ещё дальше ув Ось,будут продовать тем же людям,а оформлять будут на других-подставных лиц. Ну примерно как у Черномырдина......
02.08.2019, 12:33
Гость: ну,за коллективного Сталина!

Изъятие будет происходить по аналогии с орудиями незаконного рыбного промысла. "Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил Медведев./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Товарищ Ме...!Пол Тайги выгорело!А вы на Топорах экономить собрались.Вот она ленинско-сталинская политика в действии.У России нет будущего ,пока ею будут править такие ненасытные вундеркинды от каганата.Этот его закон равносилен тому,что пьяница всё попропивал ,а сейчас экономит на бутылках.В этом и заключается вся зверинная суть ленинизма-сталинизма с законотворческим наганом у кагановичей.
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