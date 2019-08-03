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В центре Москвы произошел крупный пожар

09:55 3.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

В Москве в районе Павелецкого вокзала, на Дубининской улице, горит четырехэтажное здание старой постройки. Сейчас площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м. К ликвидации огня подключили 80 человек, два вертолета и 17 ед. техники. Работы сейчас ведутся по периметру из-за высокой температуры и риска обрушения конструкций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на московское управление МЧС.

На данный момент известно, что пострадал один пожарный - он оступился и повредил ногу. 

По данным источника "Интерфакса", в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

В связи с пожаром на Дубининской улице перекрыто движение.

Темы: Москва, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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03.08.2019, 16:41
Гость: Александр Павлович

А я считаю, что на месте сгоревшего здания надо построить храм с шестиярусной подземной парковкой и автомойкой на 12 мащиномест!
03.08.2019, 12:41
Гость: Кутузов

Что сгорит,то не сгниёт!
03.08.2019, 12:27
Гость: грек

И здесь подсчитвалось с калькулятором причём доОо- пожара, было установлена расходная часть, с учётом тушение пожара,которая возложиться на бюджет Москвы,а прибильную часть, ввиде земельного участка приберёт в собственность закаЗчика-поджёга, вот такой расклад по-греку.
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