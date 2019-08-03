В центре Москвы произошел крупный пожар
В Москве в районе Павелецкого вокзала, на Дубининской улице, горит четырехэтажное здание старой постройки. Сейчас площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м. К ликвидации огня подключили 80 человек, два вертолета и 17 ед. техники. Работы сейчас ведутся по периметру из-за высокой температуры и риска обрушения конструкций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на московское управление МЧС.
На данный момент известно, что пострадал один пожарный - он оступился и повредил ногу.
По данным источника "Интерфакса", в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.
В связи с пожаром на Дубининской улице перекрыто движение.
— Dobryj Hooligan (@zelenogradskij) 3 августа 2019 г.