В центре Москвы произошел крупный пожар

09:55

В Москве в районе Павелецкого вокзала, на Дубининской улице, горит четырехэтажное здание старой постройки. Сейчас площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м. К ликвидации огня подключили 80 человек, два вертолета и 17 ед. техники. Работы сейчас ведутся по периметру из-за высокой температуры и риска обрушения конструкций, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на московское управление МЧС.

На данный момент известно, что пострадал один пожарный - он оступился и повредил ногу.

По данным источника "Интерфакса", в качестве основных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки и человеческий фактор.

В связи с пожаром на Дубининской улице перекрыто движение.