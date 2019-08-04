Депутат Госдумы заявил о риске для 15 млн россиян остаться без работы

16:52

В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование, рассказал изданию «URA.RU» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — сказал Шеин. По его словам, в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны. «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — сообщил Шеин.

Исчезновение многих специальностей связано с наступлением четвертой промышленной революции, где к работе относятся не как к необходимости, а как к творчеству, пояснил депутат. По его словам, востребованными останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия. «Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — пояснил собеседник агентства.