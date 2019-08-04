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Депутат Госдумы заявил о риске для 15 млн россиян остаться без работы

16:52 4.08.2019
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование, рассказал изданию «URA.RU»  член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. 

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — сказал Шеин. По его словам, в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны. «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду», — сообщил Шеин.

Исчезновение многих специальностей связано с наступлением четвертой промышленной революции, где к работе относятся не как к необходимости, а как к творчеству, пояснил депутат. По его словам, востребованными останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия. «Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», — пояснил собеседник агентства.

Темы: Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 23:14
Гость: Кто лжёт?!

Я лжу??
04.08.2019, 22:57
Гость: Зоя

Нет, лжёшь ты!
Именно Обещалкин обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.
Он не работодатель, он Президент. Это выше всех работодателей вместе взятых, анонимный лжец!
04.08.2019, 22:41
Гость: Вы лжёте!

1. Наоборот, бизнесмены обещали Несменяемому-незаменяемому 25 млн. рабочих мест.
2. Ну, вы сами подумайте, как президент может обеспечить такое кол-во раб. мест, он же не работодатель.
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