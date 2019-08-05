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Оппозиция проведет согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа

20:45 5.08.2019
Стоп-кадр из видео
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Лидеры акций протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму согласились на проведение санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова, сообщила "Интерфаксу" одна из заявителей мероприятия, незарегистрированный кандидат от "Яблока" по 37-му округу Елена Русакова. Она уточнила, что это объединенная с Денисом Шендеровичем и Эльвирой Вихаревой акция.

Еще один заявитель митинга на Сахарова, кандидат от команды Дмитрия Гудкова Дмитрий Клочков свою заявку отозвал.

Митинг начнется в 14:00.

2 августа правительство столицы согласовало две заявки на митинги 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый.

Заявители, в свою очередь, взяли паузу до понедельника, чтобы "дождаться воскресенья и итога событий 3 августа". В этот день в Москве прошла несанкционированная акция протеста. По разным данным, были задержаны от 600 до 1001 человека.

Темы: Москва, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 22:35
Гость: Иван Иваныч

Да уж говорите миллиард. Врать так врать. Было 1600 реально а в Фейсбуке 20000 лайков, из них полагаю 19950 из Украины. Именно это позорище и разнёс сегодня Лимонов в статье про последний митинг
05.08.2019, 21:48
Гость: добрый

один вопрос кто их назначил оппозицией.
05.08.2019, 21:42
Гость: a

С проспекта Сахарова демонстрация пойдет на улицу Солженицына, а закончится на мосту, где почил в бозе любвеобильный богоизбранный жулик.
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