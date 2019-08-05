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Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов

09:28 5.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Алексея Неймана.

По словам Неймана, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки.

Он подчеркнул, что площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой. Однако технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать.

Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это может быть информация о платежах сотовых абонентов, покупках по картам банков, перемещениях пользователей смартфонов.

Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных также будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен Нейман.

Опрошенные «Известиями» крупные компании отнеслись к инициативе скорее положительно. При этом экспертов беспокоят возможные утечки персональной информации.

Темы: Россия, IT-технологии
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 16:21
Гость: смешнО

..Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов..
* Это прямой ответ на мутный лепет-рассуждения о тайне личности.
05.08.2019, 13:55
Гость: gvozd

Государство и муниципальные власти должны знать всё!
---
если государство это некое самостоятельное существо и вы Собственность этого существа-голема - то да..
хозяин натурально должен управлятьсвоим имуществом и знать все детали его работы и состояния.
но... если, как нам парят левые либерасты мы якобы передали государству наши права, что бы представлять наши интересы - тогда разумеется НЕТ.
а то получается что у слуги-государства прав больше чем у ва когда либо было.. и уж точно больше над вами, чем у вас над ним.
вы даже сбежать от него не имеете права.. - говорит само за себя.
05.08.2019, 12:48
Гость: Прохожий

Какая-такая Конституция РФ?!
И, кстати, какая-такая банковская тайна?!
Государство и муниципальные власти должны знать всё!
Ибо - нефиг баловаться!
А Греф - это дело десятое...
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