..Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов..

09:28

Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Алексея Неймана.

По словам Неймана, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки.

Он подчеркнул, что площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой. Однако технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать.

Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это может быть информация о платежах сотовых абонентов, покупках по картам банков, перемещениях пользователей смартфонов.

Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных также будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен Нейман.

Опрошенные «Известиями» крупные компании отнеслись к инициативе скорее положительно. При этом экспертов беспокоят возможные утечки персональной информации.