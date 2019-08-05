На территории воинской части под Ачинском взорвался склад с боеприпасами

18:08

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

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На территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы, сообщает ТАСС.

По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.

В результате погиб один военнослужащий, сообщил источник в экстренных службах региона. При этом источник в Минобороны опроверг данную информацию. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря "Сокол" эвакуированы более 3 тыс. человек. Как сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда.