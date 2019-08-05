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На территории воинской части под Ачинском взорвался склад с боеприпасами

18:08 5.08.2019

Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

Стоп-кадр видео

На территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы, сообщает ТАСС.

По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находится около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.

В результате погиб один военнослужащий, сообщил источник в экстренных службах региона. При этом источник в Минобороны опроверг данную информацию. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. Трое госпитализированы, двое военнослужащих доставлены в больницу с осколочными ранениями. Остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря "Сокол" эвакуированы более 3 тыс. человек. Как сообщил  мэр Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят жителей города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью.

Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда.

 

Темы: Россия, Происшествия
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 22:36
Гость: Вадик

А причем тут хохолы? Подзорвалось то где то в России.
05.08.2019, 20:52
Гость: Русский

... картинка что-то напоминает: сначало хохлы взрывали склады у себя в хохляндии, теперь применяют свой опыт по взрыву военных складов в Сибири.
Против возгораний леса в Красноярском крае, осуществленных поджигателями,- нашли управу. Теперь диверсанты из украшки ..перешли на взрывы складов.
Ну и когда до ВВП наконец дойдет : хохлы наши враги. А врагов надо уничтожать без суда и следствия. На войне, как на войне.
05.08.2019, 20:18
Гость: Вадик

Инфа100%. В инете говорят типа там хранились химические и ядерные боеголовки.
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