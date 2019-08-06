]]>
]]>
Главная В России Новости

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

15:13 6.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Прокуратура Москвы через суд требует лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе митинга пара передала ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — подчеркнули в прокуратуре.

По данным ведомства, у отца ребенка вообще нет права голоса на выборах в Мосгордуму, так как он имеет лишь временную регистрацию в столице.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.

СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Свое возмущение использованием детей на незаконных акциях как "реквизитом" или "живым щитом" выразила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Несанкционированные акции опасны: если организаторы пренебрегают детьми, то кого они способны защитить? Берегите детей, детская жизнь бесценна", — передает слова Кузнецовой ее пресс-служба.
 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Генпрокуратура РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.08.2019, 02:14
Гость: ABCD

Вообще то если родители доверяют тому человеку- они вправе ему отдать ребёнка на время. Есть же приходящие няни и сиделки на ночь.
А так ретивые прокурорские стряпчие дали заподозрить себя в банальной политической расправе над не лояльными властям.
07.08.2019, 00:20
Гость: Хмырю

Русские долго запрягают, но быстро едут. Не спеши вперёд батьки в пекло. Придёт время и весело побредёшь по диким степям Забайкалья.
07.08.2019, 00:09
Гость: Ещё один

грамотей-десятник, соучастник разграбления страны и народа? Слышал звон, да не знаю где он? Хочешь в Чечню правоверным мусульманам на воспитание янычара отдать? Так уже было в истории, только это называлось отдать в рабство. Хочется опять его по полной возродить олигархической демократии клептократов в России?
Все комментарии (71)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.