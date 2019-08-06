Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

15:13

Прокуратура Москвы через суд требует лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе митинга пара передала ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика", ему причинили физический и моральный вред.

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", — подчеркнули в прокуратуре.

По данным ведомства, у отца ребенка вообще нет права голоса на выборах в Мосгордуму, так как он имеет лишь временную регистрацию в столице.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека.

СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Свое возмущение использованием детей на незаконных акциях как "реквизитом" или "живым щитом" выразила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Несанкционированные акции опасны: если организаторы пренебрегают детьми, то кого они способны защитить? Берегите детей, детская жизнь бесценна", — передает слова Кузнецовой ее пресс-служба.

