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Четверть детей в России живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума

12:30 7.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), пишет РБК со ссылкой на данные исследования Росстата. 

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек).  

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности: по итогам 2017 г. 45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях. Самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях. По данным Росстата, более половины (52,2%) детей в таких семьях живут в бедности.

Темы: Дети, Росстат
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 21:41
Гость: Наблюдатель

История повторяется. Со временем эти дети спросят с каждого россиянина почему он покупал автомобиль не ваз, а другой, почему у него жилплощадь не 18 квадратов на члена семьи, а больше и вообще почему он враг народа.
07.08.2019, 21:39
Гость: Павел__

Красава!
Как не хватает нынешнему олигархью и их прислужникам - слуг, причем "скромных и работящих"(желательно - работающих просто за похлебку). А неспокойно как-то олигарью - все, понимаш -- метят в олигархи, вместо того чтобы согласиться с тем, что "место занято" и просто пахать до упада и до смерти...
И забавная новость, хоть и не по теме статьи - "Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь взыскать деньги, потраченные на проведение экспертизы подписей избирателей.
«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», - сказала Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву в ходе заседания ЦИК."
- видимо, все "уважающие себя" - работают исключительно на Памфилову...
"После этого Помазуев начал выражать недовольство словами главы ЦИК и тем, что она, по его словам, не придерживается повестки заседания.
«Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки», - ответила ему Памфилова."
- "шарашка", значит. Но - наконец-то прекратила прикидываться хоть сколько-то честным человеком, хоть иные и пытались ей верить.
А какие когда-то крокодильи слезы лила, когда выборы в Приморье ей не удалось сфальсифицировать...
Но - набралась опыта, набралась наглости, и - "эффект - на лицо"...
07.08.2019, 21:32
Гость: 1959

///45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях///
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Что касается сельских жителей, то их причисляют к малоимущим по величине официальных заработков. Они и вправду низкие. Но не надо забывать, что у сельских жителей есть подсобное хозяйство – сад, огород, птица, скотинка. Я иногда приезжаю к своим деревенским родственникам (Калужская обл.), и хочу заметить, что едят они от пуза. Куда сытнее и качественнее, чем мы в городе! Правда, семья очень работящая, не пьющая. А вот их пьющие соседи – это, конечно, нищета. Четверо детей у них – все замызганные и вечно голодные. Сердобольные соседи подкармливают ребятишек.
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