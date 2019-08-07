Четверть детей в России живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума

12:30

В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), пишет РБК со ссылкой на данные исследования Росстата.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек).

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности: по итогам 2017 г. 45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях. Самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях. По данным Росстата, более половины (52,2%) детей в таких семьях живут в бедности.